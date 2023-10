Hit ima novega predsednika uprave

Nadzorni svet novogoriškega Hita je imenoval predsednika uprave te največje igralniške družbe v Sloveniji. Z novim letom bo to postal Sandi Brataševec, ki bo petletni mandat nastopil s prihodnjim letom.

Brataševec (letnik 1966) je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in magister poslovnih ved z več kot 20-letnimi mednarodnimi izkušnjami na vodstvenih položajih v panogi javne mobilnosti in turizma. Prihaja iz družbe Nomago, kjer trenutno opravlja funkcijo svetovalca uprave, so sporočili iz Hita.

Dosedanji prvi mož Hita Tomaž Repinc se je v zadnjem letu večkrat soočal s stavko in stavkovnimi napovedmi. Nazadnje sta minuli teden pogajalski skupini vodstva družbe in sindikata igralniških delavcev SIDS, ki združuje predvsem krupjeje, dosegli stavkovni dogovor o preklicu napovedane stavke - uprava družbe se je v dogovoru zavezala k preklicu odpovedi kolektivnih pogodb.

Kot so še sporočili iz sindikata SIDS naj bi se uprava tudi zavezala, da pristopi k pogajanjem glede najbolj perečih problematik v podjetju ter za izplačilo odškodnin za napačno izplačana nadomestila.

SIDS je že stopil v stik z ostalima sindikatoma, da se uskladijo pri vseh predlogih in te predložijo upravi. Med temi so navedli odpovedi pogodb o zaposlitvi, ukinitev študentskega dela, širjenje delovnih obveznosti zaposlenih brez ustreznih ovrednotenj delovnih mest ter nesorazmerja med plačami in diskriminacijo zaposlenih pri spoštovanju kolektivnih pogodb.