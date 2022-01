Hmeljarji z vsemi topovi nad župana in občino

Kmetje, združeni v slovenjgraški sekciji okoljevarstvene organizacije Rovo in njihovi podporniki, ki v Slovenj Gradcu nasprotujejo gradnji južne obvoznice čez rodovitna polja, so napovedali, da bodo v svojih prizadevanjih »šli do konca«. Po besedah njihove predstavnice, hmeljarke Andreje Hace, ne izključujejo možnosti referenduma. Njihov cilj je za vsako ceno ohraniti kmetijska zemljišča na šmarškem polju.

»Zaradi podobnih problemov, kot jim imamo v Slovenj Gradcu, je v Izoli nedavno uspel referendum. To je bil prvi občinski prostorski načrt v Sloveniji, ki je padel po ljudski volji, vse druge je razveljavilo ustavno sodišče. Razlog za ljudsko vstajo v Izoli je bilo norčevanje iz kmetov in obdelovalnih površin,« pravi Andreja Hace, ki mestni občini Slovenj Gradec in njenemu županu Tilnu Kluglerju očita popolno ignoranco.

»V nobenem primeru nimamo namena popustiti. Uporabili bomo vsa možna pravna sredstva. Proti občini bomo nastopili z odvetnikom in upravno inšpekcijo,« je napovedala Andreja Hace. Slovenjgraški Rovo, ki ima za zdaj okoli dvajset članov, zagovarja varianto ceste, ki poteka po robu Dobravskega gozda in ne posega na kmetijska zemljišča. Moti jih tudi lokacija odprtega razbremenilnika iz Homšnice v Mislinjo, prav tako nasprotujejo cesti na Legen in starotrški obvoznici.

Stroka spreminja svoje mnenje

Na mestni občini Slovenj Gradec so pojasnili, da so projektantom posredovali v proučitev predlog trase, ki jo zagovarja skupina kmetov in za katero trdijo, da bi bila manj škodljiva. »Projektanti so na podlagi ideje izdelali strokovno idejno zasnovo, ki smo jo posredovali Darsu. Ta je ugotovil, da bi bila takšna umestitev z vidika prometne varnosti neustrezna in prometno nevarna in jo ocenil kot nesprejemljivo,« so sporočili iz slovenjgraške občine in dodali, da morajo kot nosilci prostorskega razvoja občine zaupati stroki, ki je po njihovem edina usposobljena za umeščanje tovrstnih objektov v prostor.

Slovenjgraški hmeljarji zahtevajo traso južne obvoznice ob robu gozda. Za zaščito svojih njiv in travnikov bodo uporabili vsa sredstva. Na nogah tudi krajani Pameč zaradi širitve industrijske cone.

»Nikakor pa se ne moremo strinjati s tem, da bi odločitev o umestitvi južne obvoznice v prostor prepuščali zgolj laični presoji in javnosti, s čimer bi ogrožali prometno varnost in življenja ljudi,« so dodali in pojasnili, da potrebujejo za umestitev južne obvoznice 6,83 hektarja površin od skupno 5887 hektarjev vseh kmetijskih površin v občini, za vse prostorske ureditve skupaj, za katere je potrebna sprememba namenske rabe prostora, pa dobrih 16 hektarjev kmetijskih zemljišč.

Nekdanji slovenjgraški župan Andrej Čas, ki je sodeloval na novinarski konferenci kmetov, o stroki dvomi. Z dokumenti iz časa njegovega županovanja, pa tudi novejšimi, je na novinarski konferenci dokazoval, da je ista stroka v zadnjih letih spreminjala svoja mnenja. Po njegovih navedbah je Dars za traso, ki jo zagovarjajo kmetje, sprva dal pozitivno mnenje, v preteklih študijah, ki jih je izdelalo podjetje Lineal, pa prometna varnost ni bila problematična.

Na novinarski konferenci kmetov in njihovih podpornikov je sodeloval tudi nekdanji slovenjgraški župan Andrej Čas. FOTO: Mateja Kotnik/Delo

V zvezi z nameravano širitvijo industrijske cone v Pamečah še na desno stran glavne ceste, ki ji krajani nasprotujejo, je o svoji županski odločitvi iz leta 2015, ko je občina kmetijsko zemljišče prekategorizirala v stavbno, izjavil: »To odločitev obžalujem.« In nadaljeval, da lahko občina zemljišče kadarkoli prekategorizira ne glede na lastništvo zemljišča. Na vprašanje, ali je njegovo angažiranje na tem področju povezano z jesenskimi županskimi volitvami, je odgovoril, da na njih ne namerava sodelovati.

Dela v Gaberkah se zaključujejo

Slovenjgraška južna obvoznica bo pomembna navezovalna cesta na tretjo razvojno os. Na njenem gradbišču v Gaberkah je nedavno že stekel promet po novi cestni povezavi Velenje–Škale in Škale–Graška Gora–Šmiklavž, a dela na tem odseku še niso v celoti zaključena. Nadaljujejo se tudi dela na sklopu F–Jenina na območju občine Slovenj Gradec, kjer trenutno izkopavajo pilote, vgrajujejo armaturne koše in betonirajo pilote za temeljenje stebrov viadukta Jenina. Za potrebe gradnje viadukta morajo prestaviti tudi plinovod in urediti začasno premostitev potoka Jenina.