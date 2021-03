Hospitalizacije bolnikov s covidom-19 bodo občutno cenejše

Cene še skrivnost

Cene Bolnisnic Zdravljenja Covid

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je pripravil analizo stroškov hospitalizacij bolnikov s covidom-19 od 1. marca 2020 pa do konca leta. Posredoval jo je članom delovne skupine na ministrstvu za zdravje, ustanovljene z namenom priprave novih cen. Delovna skupina bo zdaj analizo proučila, po tem pa bo jasno, za koliko bodo letos v resnici znižale visoke cene zdravljenja pacientov s covidom-19 v slovenskih bolnišnicah.Spomnimo, da je vlada na predlog ministrstva za zdravje in na pobudo Združenja 22. oktobra lani s sklepom določila nove, višje cene za akutne bolnišnične obravnave bolnikov s covidom-19. Razrez stroškov cen za tri vrste hospitalizacij je nastal za maloštevilne bolnike, ki so bili hospitalizirani v spomladanskem valu epidemije v UKC Ljubljana, Kliniki Golnik in Splošni bolnišnici Novo mesto. Te tri kalkulacije oziroma tri cene za zdravljenje brez zapletov (8000 evrov), zdravljenje z zapleti (16.000 evrov) in zdravljenje s traheostomijo (46.833 evrov) so se potem uporabljale tudi za drugi, jesensko-zimski val epidemije in tudi v regijskih bolnišnicah kljub precej večji ekonomiji obsega. Pri tem je treba vedeti, da je bolnišnica za nezahtevnega pacienta s covidom-19 prejela osem tisočakov, četudi je tam preživel le en dan.Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so ves čas opozarjali, da bo treba narediti temeljito stroškovno analizo in so že januarja predlagali korekcijo cen. Zdaj kaže, da bo ta pripravljena v tem tednu in posredovana v odločanje na vlado.V združenju so povedali, da so v tokratni analizi upoštevali dejanske stroške obravnave pacientov s covidom-19, ki so nastali leta 2020 (od 1. marca dalje) v novomeški bolnišnici in obeh kliničnih centrih. Stroške so izvajalci vodili na posebnem stroškovnem mestu. Pri tem je bilo upoštevano število kategoriziranih pacientov in ležalna doba.Dogovor delovne skupine je bil, da se delovni podatki pred zaključkom dela ne posredujejo javnosti, zato novih cen, ki so jih predlagali v analizi, niso izdali. Smo pa izvedeli, da naj bi bile te za več deset odstotkov oziroma tudi do polovice nižje od sedanjih. To je tudi razumljivo: cene, ki so veljale lani, so bile, kot je opisano zgoraj, pripravljene za maloštevilne bolnike na začetku epidemije. Če je torej ZZZS za zdravljenje enega obolelega lani povprečno odštel dobrih 14.000 evrov, bo letos zaradi povečane ekonomije obsega več kot pol manj. Če bi namreč cene ostale na enaki ravni, bi to bilo z vidika ZZZS finančno povsem nevzdržno.Cene, ki jih bo delovna skupina zdaj dokončno dorekla, bodo veljale za to leto, še prej pa jih bo morala sprejeti vlada. Ta bo to najverjetneje naredila v okviru odločitve o spornih vprašanjih k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021. Ker pa teh vprašanj ni malo, se utegne končna odločitev še zavleči. Lani je vlada splošni dogovor potrdila 25. maja in, kot kaže, ne bo letos nič drugače.