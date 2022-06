Imamo izredno primitivno in neuko podjetniško okolje

V podjetniških vrstah se pojavljajo katastrofične napovedi o tem, kaj bo sledilo, če bodo zaveze iz koalicijske pogodbe uresničene, je povzel Ali Žerdin. Janez Markeš je opozoril, da sta Luka Mesec in Miha Kordiš iz Levice, ki sta ga na predvolilnih soočenjih najbolj prepričala, neprestano poudarjala, da predlogi, ki jih zagovarjata, ne pomenijo niti revolucije niti vrnitve v prejšnji režim, temveč sledijo zgledu skandinavskih držav. A bolj, ko sta to ponavljala, bolj sta bila preslišana, je spomnil. Podjetniki, zlasti Joc Pečečnik, so pokazali, da imamo v razmerju do države izredno primitivno in neuko podjetniško okolje, je strnil Markeš.

Žerdin simptome te neukosti vidi v očitkih o družbenih parazitih, ki jih podjetniki namenjajo vsem, ki niso zaposleni v gospodarstvu »pri čemer pozabljajo, da je prispevek dobrega učitelja k dvigu gospodarstva zagotovo vsaj tako pomemben, kot prispevek obrtnika, ki celo življenje zabija žeblje«. Markeš pa je poudaril, da se ne namerava »zagovarjati pred primitivci zato, ker se je vse življenje šolal in vlagal v znanje«. Markeš upa, da raven Kluba slovenskih podjetnikov, ki ga vodi Joc Pečečnik ne odraža splošne ravni slovenskega podjetništva. »To je primitivizem, sploh ne vedo kaj država je, prebrali niso ničesar o državi, ničesar o družbenih problemih, ne razumejo popolnoma nič,« je pojasnil Markeš.

Država je z mediatorsko vlogo med delom in kapitalom v določenih obdobjih v Sloveniji odigrala pomembno vlogo in omogočila določene razvojne preboje, meni Žerdin in opozarja, da diabolizacija države pomeni diabolizacijo katalizatorja, ki lahko pripelje do družbenega dogovora med kapitalom in delom. Opozoril je, da je zgodovinska situacija zanimiva, saj so se po desetletjih delavci znašli v situaciji, ko kapital ugotavlja, da jih je premalo. Ljudje, ki iščejo delo imajo nepričakovano prednost in vloga države kot mediatorja je v tej situaciji toliko bolj pomembna, je strnil Žerdin.

Markeš je spomnil, da države ni mogoče zreducirati zgolj na birokracijo in opozoril, da so teze podjetniškega kluba podobne izjavam Miloševiča in Hitlerja. »​Neoliberalna desnica malopodjetnikov, govori natanko isto kot je govoril Milošević,« je bil jasen Markeš.