Imenovanja bi lahko čakala na volitve

Predsednik republikese bo danes in jutri posvetoval z vodji poslanskih skupin o odprtih kandidacijskih postopkih – predvsem o možnih kandidatih za ustavnega sodnika –, a na parlamentarnih hodnikih še pred pogovori prevladuje stališče, da bo soglasje pri bolj izpostavljenih postopkih nemogoče doseči pred volitvami. Le čimprejšnje volitve po mnenju opozicije lahko »umirijo napetosti v družbi in končajo agonijo«.»Novega ustavnega sodnika naj imenujejo tisti poslanci oziroma tista večina v državnem zboru, ki si bo legitimnost pridobila na (predčasnih) volitvah,« pravijo v največji opozicijski stranki LMŠ in pravijo, da se jim v sedanjih razmerah imenovanje novega ustavnega sodnika ne zdi prioriteta, predvsem pa bi imenovanje v sedanjih razmerah po njihovem mnenju lahko še dodatno omajalo zaupanje v funkcijo ustavnega sodišča.Za mesto ustavne sodnice Dunje Jadek Pensa, ki se ji je devetletni mandat iztekel že 14. julija lani, so se v četrtem poskusu sicer prijaviliinZadnjemu so v preteklosti napovedovali podporo predvsem v opoziciji. Starmanu in Svetliču pa v koaliciji, ki pa v državnem zboru nima absolutne večine.Na vprašanje, ali je izvolitev ustavnega sodnika sploh še mogoča v tem sklicu, vodja največje poslanske skupine SDS včeraj ni odgovoril. Je pa o tem že podvomil Pahor, ko je po tretjem spodletelem poskusu – zadostne podpore poleg Terška nista prejela nitiin– navedel, da bo za morebitni četrti poskus treba imeti še več posvetovanj, čeprav tudi to ni zagotovilo za uspeh.Pred poslanci so tudi še imenovanja namestnika predsednika računskega sodišča, sodnika na Sodišču EU in tudi članov fiskalnega sveta. To imenovanje, pri katerem kandidate v imenovanje predlaga vlada, se ob zaostrenih političnih razmerah zdi v času tega sklica še manj verjetno, saj za izvolitev ni potrebnih »le« 46 poslanskih glasov, temveč 60.Tudi pri izvolitvi sedanje sestave fiskalnega sveta se je špekuliralo, da je v četrtem poskusu izvolitev uspela šele po političnem dogovoru med tedanjo koalicijsko SMC in opozicijsko SDS o vzajemni podpori kandidatom za fiskalni svet in ustavne sodnike.Ker pa veljavni zakon o fiskalnem pravilu ne določa, kaj se zgodi, če po poteku mandata starim članom – tej sestavi mandat poteče 21. marca prihodnje leto –, novi niso imenovali, Janševa vlada zdaj predlaga spremembe. Tako kot to velja tudi za ustavne sodnike, bi do imenovanja novih članov funkcijo opravljali dosedanji člani, ki se jim je formalno funkcija že iztekla. Če bi manjkal le član ali dva, bi se z žrebom določilo, kateri bo funkcijo nadaljeval.