Imetniki avtorskih pravic šest let niso prejemali honorarjev

Junija 2007 so Sebastjan Artič, Milan Ljubić, Janko Čretnik, Sreten Živojinović in Matjaž Žbontar ustanovili Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, skrajšano Aipa. Za direktorja je bil imenovan Gregor Štibernik. Šele oktobra 2010 pa je Urad RS za intelektualno lastnino (Ursil), ki ga je tedaj vodil Jurij Žurej, Zavodu Aipa izdal upravno dovoljenje za pobiranje nadomestil.

Naši sogovorniki zatrjujejo, da je tedaj nastopilo obdobje, ko do leta 2016 nihče od imetnikov pravic od avdiovizualnih (AV) del ni prejemal svojih nadomestil (od kabelske retransmisije) na podlagi dejansko ugotovljene uporabe, ne od Aipe in ne od Agicoe (združenja za mednarodno kolektivno uveljavljanje AV-del). In to kljub temu, kot smo izvedeli, da je direktor Štibernik pri pridobivanju upravnega dovoljenja zatrjeval, da zastopa kar 97 odstotkov vsega filmskega in televizijskega repertoarja z vsega sveta na območju Slovenije.