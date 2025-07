Inšpektorji ajdovske policiste preselili v Novo Gorico

Policisti policijske postaje Ajdovščina bodo zaradi dotrajanosti prostorov po odločitvi inšpekcije od danes začasno delovali na Policijski upravi (PU) Nova Gorica, delo na terenu pa bo potekalo nemoteno, zagotavljajo. Kot so sporočili s PU Nova Gorica, že odpravljajo napake v stavbi. Ministrstvo je že pridobilo gradbeno dovoljenje za novo stavbo.

Inšpektorat za delo je namreč zaradi nepravilnosti v stavbi policijske postaje Ajdovščina po spomladanskem nadzoru prepovedal uporabo stavbe. Na PU Nova Gorica so nemudoma začeli izvajati ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti oz. pomanjkljivosti z določenim rokom za izvedbo. Na kasneje izdano nadomestno odločbo delovne inšpekcije sta tako ministrstvo za notranje zadeve kot policija vložila pravna sredstva, so pojasnili na policiji.

O vloženi zahtevi za odložitev izvršitve odločbe v nadaljevanju odloča pristojni Inšpektorat RS za delo. Vodstvo PU Nova Gorica je v torek z načrtovanimi organizacijskimi in drugimi ukrepi v zvezi z začasno preselitvijo policijske enote seznanilo tudi predstavnike lokalne skupnosti oz. župana občine Ajdovščina in Vipava, ki ju pokriva policijska postaja Ajdovščina.

Na PU Nova Gorica zagotavljajo, da bo kljub začasni selitvi na novo lokacijo delo na območju policijske postaje Ajdovščina potekalo nemoteno in prilagojeno novim okoliščinam. Prav tako ostajajo nespremenjene vse kontaktne številke in načini za prijavo nujnih dogodkov, so še zapisali na PU Nova Gorica.

O selitvi ajdovskih policistov v Novo Gorico so govorili tudi v sredo na seji državnega zbora ob interpelaciji ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. V razpravi ga je poslanec Anže Logar opomnil, da svojim zaposlenim ne zagotavljajo ustreznih in varnih delovnih pogojev.

Logar je med branjem inšpekcijske odločbe izpostavil, da na sedanji lokaciji policijske postaje Ajdovščina ne zagotavljajo ločene garderobe za moške in ženske, nimajo ločenih stranišč za moške in ženske, ne zagotavljajo talne površine v delovnih in pomožnih prostorih na policijski postaji brez izboklin, lukenj ali podobnih neravnin, ne odpravijo plesni in sledi zamakanja na steni delovnega prostora. V prostoru dežurnega policista pa ni izvedena protistrelna zaščita.

Minister Poklukar mu je odgovoril, da so podobno slabi delovni pogoji na več policijskih postajah po Sloveniji, predvsem pa tam, kjer slednje delujejo v starih stavbah. »Mi imamo veliko stavb, ki so iz 60., 70., 50. let prejšnjega stoletja in verjamem, da se lahko zapre še kakšen drug državni organ, ne samo policijo. Mi se bomo zelo potrudili, da bomo seveda te stvari tudi rešili,« je dejal Poklukar.

Rešitev je napovedal tudi župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin na sredini seji občinskega sveta. Na vprašanja svetnikov je odgovoril, da bo še letos postavljen temeljni kamen za novo stavbo policijske postaje Ajdovščina, ki bo stala ob novem gasilskem in zdravstvenem domu v Ajdovščini v neposredni bližini športnega letališča. Za gradnjo nove stavbe je ministrstvo že pridobilo tudi veljavno gradbeno dovoljenje.