Interventni zakon ne gre po nujnem postopku

Kljub načelni zavezanosti države, da bo sprejela begunce iz Ukrajine in jim hitro zagotovila ustrezen status in s tem pomoč, se v praksi kar precej zatika. Za odpravo pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb, hkrati pa za pomoč gospodarstvu, ki ga je vojna prizadela, je odhajajoča vlada sprejela predlog zakona za interventne ukrepe. A ga nova sestava državnega zbora ne bo obravnavala po nujnem postopku.

Po več tednih medresorskih usklajevanj je ministrstvo za obrambo pripravilo, vlada pa ta teden poslala v državni zbor predlog zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize.

Vsebini in namenu zakona nova koalicijska večina v državnem zboru ne nasprotuje, opozorili pa so na nerodnost v postopku, saj se bosta z njim ukvarjali dve vladi in ga bo, med drugim, morala zagovarjati garnitura, ki ga ni pripravljala in ni nujno, da ga dobro pozna.