Išče se prostovoljec za Janševo vojno diplomacijo

Marko Cigler, nekdanji diplomat in varnostni strokovnjak, poudarja, da bo imela misija v Ukrajini simbolni vidik, ki je pomemben. Vprašanje, ki se postavlja, pa je, kaj diplomatska misija v sedanjih okoliščinah pomeni in kaj lahko naredi. »Kakršne so zdaj razmere, ne more narediti nič posebnega. V teh okoliščinah, ne samo varnostnih, ampak komunikacijskih in drugih, bo imela diplomatska misija močno zvezane roke,« meni Cigler.

Ker v Ukrajini že imamo veleposlanika, bi bilo smiselno, da on ostane predstavnik Slovenije tam ter da namesto njega ne iščejo prostovoljca, ki ga želijo poslati v Kijev, še dodaja Cigler.