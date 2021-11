Iskanje novega odvetnika države

Čeprav je do izteka mandata generalnemu državnemu odvetniku Juriju Grozniku skoraj leto dni, je ministrstvo za pravosodje pohitelo z razpisom za novega prvega moža državnega odvetništva. Na začetku oktobra je objavilo razpis, petnajstdnevni rok za prijave se je iztekel 18. oktobra, nanj pa so se, kot so nam potrdili na ministrstvu za pravosodje, prijavili štirje kandidati.

Na vprašanje, zakaj so razpis objavili toliko prej pred iztekom mandata sedanjemu generalnemu odvetniku Juriju Grozniku, se ministrstvo za pravosodje sklicuje na prvi odstavek 55. člena zakona o državnem odvetništvu, ki določa, »da se prosto mesto generalnega državnega odvetnika objavi po uradni dolžnosti, najpozneje šest mesecev pred iztekom mandata dosedanjega generalnega državnega odvetnika«.

Jurij Groznik. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kdo so prijavljeni kandidati, na ministrstvu ne razkrivajo »zaradi varstva osebnih podatkov«. Prav tako ne odgovarjajo na vprašanje, ali je med prijavljenimi tudi sedanji generalni državni odvetnik Groznik. Čeprav smo tudi z državnega odvetništva dobili odgovor, da v »tej fazi razpisnega postopka generalni državni odvetnik Jurij Groznik na to vprašanje ne odgovarja«, se po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih Groznik poteguje za še en šestletni mandat na čelu državnega odvetništva. Da ne izključuje možnosti ponovne kandidature, nam je Groznik namignil v intervjuju na začetku leta: »Ob koncu mandata se bom tako vprašal, ali sem upravičil pričakovanja svojih kolegov in ali uživam njihovo zaupanje. Govorim o kolegih na državnem odvetništvu in tudi na ministrstvih. Od objektivnosti odgovora na to vprašanje bo odvisno marsikaj.«

Svojo prijavo naj bi po naših, prav tako neuradnih informacijah poslala tudi višja državna odvetnika, sicer širši javnosti manj znana Igor Kovačič in Simon Umek ter nekdanji državni pravobranilec Robert Marolt, ki je bil vpet v delovanje obeh prejšnjih vlad Janeza Janše; v času prve Janševe vlade je bil državni sekretar na ministrstvu za pravosodje v času, ko ga je vodil Lovro Šturm, in državni sekretar na notranjem ministrstvu pod Vinkom Gorenakom v času druge Janševe vlade. Tik pred odhodom z oblasti leta 2013 ga je takratna vlada imenovala za direktorja Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada. Zdaj je zaposlen na Višjem sodišču v Ljubljani na oddelku za izvršilno sodstvo, za položaj generalnega državnega odvetnika (takrat pravobranilca) pa se je (neuspešno) potegoval tudi leta 2010.

Skladno z novelo zakona o državnem odvetništvu o bodočem prvem možu državnih odvetnikov ne odloča več državni zbor, kot je veljalo nekoč, temveč ga imenuje vlada, in sicer na obrazložen predlog ministra za pravosodje in po predhodni pridobitvi mnenja posebne štiričlanske komisije za presojo ustreznosti kandidatov.