Istra bo spet lahko zadihala kot eno

»Mi se res veselimo!« o pričakovani ukinitvi mejnega nadzora s Hrvaško pove Mateja Grbec, ki vsak dan prestopa slovensko-hrvaško mejo. Od tega, da bo naša južna soseda na začetku prihodnjega leta vstopila v schengensko območje, si veliko obetajo tudi v turizmu. »Gotovo bo za nas – če se bo meja res odprla – zelo veliko novih možnosti za sodelovanje in povezovanje,« je prepričan Aleksander Valentin, predstavnik portoroškega turističnega druženja.

»Iskreno mislim, da so strahovi za portoroški turizem, povezani z vstopom Hrvaške v schengensko območje, povsem neutemeljeni,« meni Valentin. Po odpravi mejnega nadzora ne pričakuje večjega odliva turistov iz slovenskega dela Istre proti jugu. »Za portoroški turizem bo to kvečjemu dobro, saj bo ob zmanjšanju gneče in težav zaradi prometnih zastojev mogoča boljša povezava z zaledjem, to pa lahko pomeni nove razvojne možnosti za podeželje – denimo za vasi, kot so Padna, Nova vas in Sveti Peter,« nadaljuje. Portorož in Piran ponujata zgodovinsko dediščino in mestno središče, ki ju takoj čez mejo ni, po drugi strani pa se hrvaška Istra lahko pohvali z golfom in veliko dobre kulinarike.