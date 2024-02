Iz nekaj kapelj krvi bodo odkrivali več kot 45 bolezni

V nadaljevanju preberite:

Že dvakrat smo se v Delovih člankih spraševali, kdaj bo prišlo do širitve programa testiranja novorojenčkov, ki naj bi ga začeli izvajati že leta 2022, ko so bila tudi zagotovljena sredstva. Zdaj bo projekt končno zaživel. Strokovnjaki so povedali, zakaj je nastala zamuda, podajamo pa tudi seznam bolezni, ki se bodo po novem odkrivale že takoj po rojstvu.