Iz SMC nastaja Konkretno

Od zgodovinske zmage na volitvah leta 2014, ko je SMC z več kot 300.000 glasov dobila 36 poslancev, so ji volivke in volivci prav kmalu obrnili hrbet. Zapustili so jo tudi člani. Na svojem vrhuncu je imela stranka tri tisoč članov, že v času Cerarjeve vlade se je njihovo število zmanjšalo za polovico. Z vstopom SMC v vlado Janeza Janše jih je odšlo še 400. Javnomnenjske ankete pa je skorajda ne zaznavajo več.

Zdravko Počivalšek ni vrgel puške v koruzo, ampak se je lotil, kot pravi, svojega petega zahtevnega sanacijskega projekta. SMC bo danes popeljal na samoukinitveni kongres, na katerem se bo združila z Gospodarsko aktivno stranko (Gas) in si nadela novo ime – Konkretno. Na današnjem kongresu je edini kandidat za predsednika nove stranke. Več kot 600.000 evrov na transakcijskem računu in spremembe v medijskem prostoru ter vse večji pomen družbenih omrežij bodo po njegovih napovedih izkoristili za volilno kampanjo. V njej bo Konkretno merila na sredino, na volivke in volivce, ki niso naklonjeni ekstremom. Napoveduje povezovanje z drugimi strankami in gibanjem Povežimo Slovenijo.

Počivalšek je prepričan, da bo stranka, ki v središče programa postavlja gospodarski razvoj Slovenije, na volitvah »igrala osrednjo vlogo«.

Na združitvenem kongresu, ki zaradi epidemioloških razmer deloma poteka digitalno, bodo delegati sprejeli statut nove stranke, potrjevali njen program in predstavili njeno grafično podobo. Zdi se, da bosta njeni osnovni barvi rdeča in modra.

Alojz Kovšca FOTO: Leon Vidic

Uradno bodo potrdili tudi novo ime stranke, ki bo kratko in enostavno ter bo izražalo, kar Slovenija trenutno potrebuje, je pred kongresom povedal predsednik Gas

Nekateri ocenjujejo, da se povezuje »luzerski politični drobiž«. »Tisti, ki pravijo, da sredina ne obstaja, da so ljudje samo levi in desni, absolutno nimajo prav. Nikoli, nikjer, v nobenem sistemu, tudi v politiki, stvari niso samo črno-bele. Bojujemo se proti temu, da bi bila Slovenija razdeljena na leve in desne. Vsi Slovenci niso ekstremisti. Samo tisti, ki želijo preživeti v etabliranih strankah, potrebujejo ekstreme. Ker če zmaga sredina – torej razum in prihodnost – potem je konec starih pristopov,« je Počivalšek povedal v intervjuju za Delo.

Gas je že dvakrat kandidirala na državnozborskih volitvah, a ji do zdaj še ni uspelo prestopiti parlamentarnega praga.

Program stranke Konkretno bo temeljil na manifestu stranke SMC in programskem dokumentu Slovenija 2030, ki ga je potrdila na septembrskem kongresu. Temeljil bo na politiki sodelovanja, povezovanja in vključevanja, ključne prioritete pa bodo razvoj za vse regije, gospodarstvo kot temelj za ostale sisteme družbe ter odgovoren družbeni in ekonomski razvoj.

S programom bodo naslavljali tudi stanovanjsko problematiko, zavzemali pa se bodo še za digitalni in zeleni prehod gospodarstva, družbe in države ter boljši izkoristek strateških potencialov Slovenije. Ob tem izpostavljajo pomen logistike in lesne industrije, kot razvojno panogo s potencialom pa ocenjujejo tudi pridelavo in predelavo konoplje za medicinske namene.

Kandidatne liste za državnozborske volitve na današnjem kongresu še ne bo potrjevali saj bodo končno listo kandidatov sestavili po opravljenih pogovorih o morebitnem sodelovanju z gibanjem Povežimo Slovenijo, v katerem že sodeluje nekaj list, posameznikov in strank, med drugim SLS, Nova ljudska stranka in Zeleni Slovenije.