Po včerašnjem ruskem napadu na Ukrajino, ki se nadaljuje tudi danes, je EU, pa tudi svet, obsodil ruski napad ter Rusijo in njenega predsednika Vladimirja Putina pozval k umiritvi. Vrh EU se je ponoči odločil za obsežene sankcije proti Rusiji. Z njimi naj bi, kot je dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, postopoma spodkopali industrijsko bazo Rusije. Sankcije bodo v postopkih v svetu EU uradno sprejete danes. Ruski napad na Ukrajino je tudi v Sloveniji naletel na enotne najostrejše obsodbe z vseh strani. Razmere o Ukrajini so bile tudi tema včerajšnje zaprte seje vlade, na pogovor pa je bil znova poklican ruski veleposlanik. Na poslopju vladne stavbe in predsedniške palače so v znamenje solidarnosti z Ukrajino izobesili ukrajinsko zastavo.

Minister za obrambo Matej Tonin je včeraj na twitterju zapisal, so slovenski vojaki na vzhodni meji Nata že prisotni v Latviji, kjer zagotavljajo varnost. »Za prisotnost slovenskih vojakov je že zaprosila tudi Slovaška. Pogovori s Slovaki potekajo, predvidoma bi tja poslali približno 50 vojakov Slovenske vojske. Minister Tonin je včeraj za Televizijo Slovenija tudi povedal, da bo Slovenija pomagala Ukrajini s tehnično pomočjo, v tem trenutku pa ne z ubojnimi sredstvi. »Ukrajina prosi za različne načine pomoči, države pomagamo tako kot le lahko.« Ob tem je še dejal, da bo – če bo treba – tudi Slovenija sprejela svoj pravični delež beguncev, ki bežijo iz države. »V teh kritičnih trenutkih je ljudem treba pomagati,« je dejal.

Izjava predsednika odbora za obrambo Sama Bevka po skupni zaprti seji odbora za obrambo ter odbora za zunanjo politiko:

Premier Janez Janša se je sicer včeraj ponovno zavzel, da bi Evropska unija Ukrajini čim prej zagotovila perspektivo polnopravnega članstva v EU. V tej luči sta s poljskim premierjem Mateuszem Morawieckim na EU in Evropski svet tudi naslovila posebno pismo, ki ga je doslej podprlo že več njunih evropskih kolegov.