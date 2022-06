Izrazita suša zajela pol Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Zahodno Slovenijo in del Dolenjske je prizadela izrazita suša. Kmetje, ki nimajo možnosti namakanja svojih zemljišč, so v stiski. Na Primorskem varčujejo z vodo. Na Vipavskem imajo težave, ker v zadrževalniku Vogršček, ki so ga z zamudo sanirali, ni dovolj vode. Koprska občina preučuje možnost ponovne usposobitve Vanganelskega jezera za potrebe namakanja.