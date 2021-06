Izrek sodbe v aferi Koprivnikar v ponedeljek

Z zaključnimi besedami tožilstva in zagovornikov se je danes končal dokazni postopek v sojenju petim nekdanjim sindikalistom Sindikata policistov Slovenije. Tožilstvo je utemeljevalo, zakaj je bilo ravnanje peterice kaznivo dejanje, zagovorniki pa, da če je morda šlo za moralno sporna dejanja, ta niso bila kazniva. Izrek sodbe bo v ponedeljek.



Tožilstvo nekdanjim funkcionarjem Sindikata policistov Slovenije Vojku Marguču, Mihi Sakaču, Dušanu Raju in Denisu Kadiriću ter nekdanjemu predsedniku sindikata Zoranu Petroviću očita, da so novembra 2015 v zaprti facebook skupini članov sindikata organizirali prometni nadzor takratnega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, da bi ga ujeli med vožnjo pod vplivom alkohola in tako diskreditirali. Sindikat je tedaj namreč stavkal, potekala so pogajanja z vladno stranjo, Koprivnikar pa je bil nasprotnik dviga plač.



Idejni vodja policijske kontrole ministra je bil domnevno Marguč. Kadirić je menda priskrbel kontakte policistov. Sakač je menda škofjeloška policista nagovoril, da Koprivnikarja v noči z 28. na 29. november 2015 počakata v bližini lokala v Škofji Loki, kjer je takratni minister nastopal s svojo glasbeno skupino. Raj je menda Sakaču in Kadiriću obljubil nagrado, če prometni nadzor uspe. Petrović pa da je v skupino prispeval fotografijo Koprivnikarjevega službenega avtomobila, da bi ga lahko prepoznali, je naštela tožilka. Po mnenju tožilstva so peterici očitana kazniva dejanja dokazana, in sicer z njihovim dopisovanjem, ki ga je policija pridobila od Facebooka, ter iz zapisnikov o zaslišanju prič. Ravnanje dveh škofjeloških policistov, ki sta prometni nadzor Koprivnikarja opravila, pa ni kaznivo dejanje, ker ministru s tem ni nastala škoda. Za Marguča tožilstvo predlaga pogojno kazen dveh let, za Petrovića eno leto pogojne kazni, za Sakača dve leti pogojne kazni, prav tako za Kadirića. Za Raja bodo zaključne besede in izrek kazni sicer opravili ločeno.



Zagovorniki so tožilski utemeljitvi krivde policijskih sindikalistov nasprotovali in zahtevali oprostitev klientov. Zagovornik Marguča Boris Kandutti je vztrajal, da je bila pobuda njegovega klienta v zaprti facebook skupini splošna in da ni vzročne povezave med njegovo objavo in kasnejšimi potezami preostalih sindikalistov. Če policista, ki sta opravila prometno kontrolo, nista storila kaznivega dejanja, po utemeljitvi Kanduttija tudi njegovemu klientu ni mogoče očitati napeljevanja h kaznivem dejanju.

Da očitanega kaznivega dejanja tožilstvo ni dokazalo, je menil tudi zagovornik Sakača Franci Matoz. Tudi Sakač je danes zanikal očitke. Kot je dejal, je škofjeloškega policista res poklical, da bi opravili nadzor takratnega ministra Koprivnikarja, a tega ni storil zaradi Rajeve obljube nagrade, ki da je tudi ni prejel.



Helena Devetak, Petrovićeva odvetnica, pa je očitke tožilstva zavrnila z utemeljitvijo, da za kvalifikacijo, da je neko dejanje kaznivo, ni dovolj, da je to dejanje nemoralno. »Tudi če bi sodišče ravnanje udeleženih ocenilo kot nemoralno, neetično, niso podani vsi znaki očitanega kaznivega dejanja,« je dejala in predlagala, da sodišče Petrovića oprosti.



Utemeljitvam kolegov zagovornikov je pritegnil tudi odvetnik Kadirića Dušan Csipö, ki je prav tako zahteval oprostitev svojega klienta. Kot je dejal, je njegov klient pravzaprav poskrbel, da do prometne kontrole Koprivnikarja ne bi prišlo, saj ni posredoval nobenega dovolj konkretnega podatka, ki bi omogočil prepoznavo Koprivnikarjevega avtomobila.



Predsednica sodnega senata Špela Koleta je izrek sodbe napovedala za ponedeljek ob 14. uri.



Peterica je po razkritju zgodbe ostala brez službe v policiji. S tožbo na delovnem sodišču je bil pred kratkim uspešen Sakač, ministrstvo za notranje zadeve mu je že izplačalo bruto plače ter razliko v regresu za obdobje med marcem 2016 in julijem 2020, v kratkem naj bi se tudi vrnil na svoje staro delovno mesto.

