Izvršni odbor Desusa za Kul

Izvršni odbor stranke Desus se je odločil za vstop v Koalicijo ustavnega loka (Kul). Odločitev mora potrditi še svet stranke. Dopisna seja sveta stranke bo potekala od danes do srede, prvak Desusa in kandidat za novega predsednika vladepa pričakuje, da bo glasovanje končano v torek zvečer. V sredo bo sicer predvidoma potekalo tudi odločanje o konstruktivni nezaupnici.Poslancem bodo v Desusu dejali, naj sledijo odločitvam organov stranke. Ne glede na izid glasovanja o konstruktivni nezaupnici pa se v Desusu zavedajo, da je treba začeti urejati razmere v stranki, ker ni stika s terenom. Prav tako je treba urediti relacijo s poslansko skupino in delo posameznih organov stranke.V današnjem Delu smo pisali, da je vprašanje, ali bo po večmesečni sagi vlaganja konstruktivne nezaupnice morebitni mandatar Kula Karl Ejavec že ta teden izvedel, koliko podpore dejansko ima. Na tajnem glasovanju obstaja teoretična možnost, da ga bo podprlo manj poslancev od 42 podpisanih, a tudi, da bo dobil več glasov in postal mandatar nove vlade z neznanimi glasovi. To pa gotovo ne pomeni stabilnosti morebitne nove vlade, ki bi jo sestavljalo vsaj pet strank, zelo verjetno pa tudi predčasne volitve. To ugotavljajo tudi posamezni sogovorniki znotraj Kula.Če se te zgodijo, bodo parlamentarni prag glede na rezultate zadnje javnomnenjske ankete Mediane za Delo zagotovo prestopile dve desni in tri leve oziroma levosredinske stranke. Vodilna – deleži so izračunani med opredeljenimi volivci – bi bila SDS, sledila pa bi ji Levica. Možnost, da bi ostala v parlamentu, ima morda še SAB, morda tudi Desus – tej stranki po vrnitvi Karla Erjavca dva meseca zapored podpora sicer upada –, pa morda še SNS, Piratska stranka, Zeleni Slovenije in SLS. Vse druge stranke, torej vključno s SMC, v tem trenutku ne bi dosegle parlamentarnega praga. Novo stabilno koalicijo bi bilo glede na trenutna razmerja znova težko sestaviti.