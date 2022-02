Izvrtali polovico slovenskega dela druge cevi predora

Delavci družbe Cengiz Slovenija so pri gradnji druge cevi predora Karavanke dosegli 1723 metrov, kar znaša polovico slovenskega dela cevi, je prek Twitterja sporočil Dars. Dodal je, da dela potekajo po terminskem načrtu ter da bo izkop končan do oktobra 2023, vsa dela pa do maja 2025.

»Dela potekajo skladno z generalnim terminskim planom. Izkopna dela bodo zaključena do oktobra 2023, vsa dela pa do maja 2025. Izkopna dela na slovenski strani so zaradi pritožb neizbranih izvajalcev stekla dve leti za Avstrijci,« so sporočili z Darsa.

Skupna dolžina druge cevi predora je 7948 metrov, od tega slovenski odsek znaša 3446 metrov predora in še 100 metrov galerije, avstrijski pa 4402 metra.

Na avstrijskem delu so z vrtanjem do slovenske meje prišli septembra lani, po treh letih od začetka gradnje. Izkop druge cevi je na slovenski strani predora stekel avgusta 2020.

Izkop na slovenski strani se je začel več kot dve leti in pol po tistem, ko je Dars z razpisom začel iskati izvajalca del. Avstrijci so po pravnomočno sklenjenem postopku javnega naročanja izbranega izvajalca v delo uvedli septembra 2018, na slovenski strani pa je izbor zaradi pritožb neizbranih izvajalcev postal pravnomočen šele januarja 2020.

Po dokončanju del in preusmeritvi prometa v novo cev Dars načrtuje še dvoletno sanacijo obstoječe, zahodne cevi predora, za kar bo izveden ločen postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del.

Skupna vrednost projekta, ki ga izvajata upravljavec avstrijskih avtocest Asfinag in upravljavec slovenskih avtocest Dars, je 320 milijonov evrov.