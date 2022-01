Izziv je dobre vsebine približati tistim, ki ne berejo samo tiskanih knjig

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so bile knjigarne lani kar nekaj tednov zaprte, je Mladinska knjiga presegla načrte v prihodkih in dobičku. K dobremu povpraševanju je prispevala tudi koronska kriza. »Dobili smo kar nekaj novih uporabnikov, ki so znova odkrili knjige in branje,« pravi predsednica uprave Mladinske knjige Simona Mele. Njihov izziv je, kako dobre vsebine približati vsem tistim, ki ne berejo samo tiskanih knjig. Teh je večina. Zato z novo strategijo oblikujejo moderen dostop do vsebin Mladinske knjige. Kakšna je nova strategija, kakšni so načrti, kako se bo spremenila izkušnja uporabnikov, kako poslujejo, ali načrtujejo spremembe knjižnega programa ...