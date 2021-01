Janša: Ne vemo še, ali se bo pouk v šolah jutri zares začel

Zadnje priprave pred jutrišnjim prihodom prve triade v OŠ 25.1.2021 Ljubljana Slovenija [Šola,razkuževanje,prva triada,koronavirus,Ljubljana,Slovenija] Foto Jože Suhadolnik/delo

»Naša naloga je, da naredimo vse, da se otroci vrnejo v šole«

»Testiranje naših sto zaposlenih v šoli in 150 zaposlenih v vrtcu se je začelo ob osmih zjutraj in se že bliža koncu. Vse je potekalo lepo organizirano in po načrtih,« je nekaj po enajsti uri dopoldne dejala Ingrid Porpat, ravnateljica Osnovne šole Koper. Testirajo se

vsi zaposleni.



»Ko smo dobili informacijo, da se šole odpirajo, smo se z zaposlenimi pogovorili, jim dali možnost, da izrazijo svoja stališča, a smo na koncu vendarle prišli vsi do skupnega zaključka. Naša naloga je, da naredimo vse, da se otroci vrnejo v šole, saj se tja morajo vrniti,« je poudarila. Zagotovila je še, da so se na jutrišnji dan temeljito pripravili in da so poskrbeli, da bodo otroci v šoli povsem varni.

Medtem ko po Sloveniji potekajo množična testiranja zaposlenih v vrtcih in šolah pred napovedano jutrišnjo vrnitvijo najmlajših v vrtce in prvo triado osnovnih šol v devetih statističnih regijah, ki so sedaj obarvane rdeče, je predsednik vladeizjavil, da to le še ni povsem gotovo.V okviru seje v Državnem zboru, kjer je tako sam kot njegova ministrska ekipa deležen poslanskih vprašanj, je v odgovoru na vprašanje(SAB) izjavil, da vlada še ne ve, ali se bo pouk jutri res lahko začel. Razlog je nova situacija po odkritju angleškega seva v Sloveniji.»Ne vemo še, ali se bo pouk jutri res lahko fizično začel. Ne vemo, ali v vseh regijah, situacijo še preverjamo, stvari so odprte,« je izjavil. O tem do 16. ure pričakuje mnenje MIZŠ, NIJZ in svetovalne skupine.»Ta najnovejši sev virusa, poimenovan po Angliji, ker se je tam najprej razširil, je sev, ki se širi hitreje in je bolj kužen. Ne poznamo še vseh ostalih posledic, zaenkrat naj jih ne bi bilo, ampak širi se hitreje in angleške študje kažejo, da se še posebej hitro širi med otroki,« je povedal.»Zaradi tega je šla Anglija v zaprtje javnega življenja že pred časom. Trenutno imamo v Evropi nekaj držav, kjer je odstotek tega novega seva preko deset. Odkar v Sloveniji preverjamo za nazaj, se kaže, da je najmanj nekaj odstotkov teh, ki so bili pozitivni, bilo pozitivnih tudi na angleški virus,« je še povedal.»Situacija je resna, ministrica za šolstvo, direktor nacionalnega inštituta za javno zdravje in vodja svetovalne skupine za zdravje mi morajo danes do 16. ure sporočiti svoje mnenje glede tega, ali bomo šole jutri in vrtce dejansko odprli in v katerih regijah, ker se je situacija od srede tudi regijsko spremenila, in to ne na bolje. Vlada vse to tehta, ampak hierarhija vrednot v Sloveniji je zapisana v ustavo in tudi že dolgo znana. Najprej varujemo življenja, potem zdravje in potem vse ostale stvari,« je še dodal.