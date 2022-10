Grims o referendumih: SDS je prebila zvočni zid

Kot smo poročali, je SDS zbrala dovolj – vsaj 40.000 – podpisov za izvedbo treh referendumov. To je danes s čivkom potrdil tudi prvak SDS Janez Janša. Največ, kar 52.669 overjenih podpisov so po njegovih navedbah zbrali za razpis referenduma o zakona o RTV Slovenija, 52.182 za razpis referenduma o zakona o dolgotrajni oskrbi in 52.280 za razpis referenduma o zakonu o vladi.

»Tokrat je SDS prebila zvočni zid,« je ta po njegovo zgodovinski uspeh SDS pospremil poslanec Branko Grims na novinarski konferenci. Ustanavljanje novih ministrstev, ki ga med drugim predvidevajo spremembe zakona o vladi, je označil za nesmiselne in poudarjal, da vlada ne sprejema pravih ukrepov - tako na področju draginje, davkov kot tudi na področju družinske politike.

»Vsi tisti, ki so verjeli obljubam, da bodo plesali, danes zgroženi lahko ugotavljali, da bodo res lahko plesali, a to ponoči, da se bodo v tej draginji lahko ogreli od mraza, ki ga povzroča vlada s svojo operativno nesposobnostjo,« je bil še kritičen.

Datum izvedbe referendumov še ni znan, a v največji koalicijski stranki Gibanje Svoboda so bili do zdaj jasni, da niso naklonjeni sočasni izvedbi referendumov s predsedniškimi ali lokalnimi volitvami. Glede na roke se zdi najverjetneje, da bo referendumski dan – z odlokom ga razpiše državni zbor – 6. ali 27. novembra. Kot možnost se omenja še 13. november, kot tudi drugi krog predsedniških volitev.

S kasnejšo izvedbo referendumov bi se moralo strinjati vsaj 60 poslancev.

V koalicijskih strankah so že napovedali, da se bodo v kampajo vključili in da ciljajo na zmago.