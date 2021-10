Janša se izogiba poslanki Sophii in ‘t Veld

V nadaljevanju preberite:



Če bi morali v bruseljskih institucijah EU poiskati osebo, s katero ima slovenski predsednik vlade Janez Janša največ težav, je to nizozemska evropska poslanka Sophia in 't Veld (Renew Europe), sicer predsedujoča skupini evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava. Poslanka, ki jo je slovenski premier označil za cenzorko, se bo do konca tedna skupaj s člani skupine mudila v Sloveniji na misiji ugotovitve stanja na področju vladavine prava, medijev in nevladnih organizacij.