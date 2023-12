Janša si želi statusne zadeve z Logarjem razčistiti do konca leta

Prvak SDS Janez Janša je v zadnjem glasilu svoje stranke vnovič opozoril svoje članstvo na morebitni odhod Anžeta Logarja na svoje. »Odločil se je, da bo skupaj ustvarjeni politični kapital s predsedniških volitev, v katerega je SDS veliko investirala in zanj tudi veliko žrtvovala, odpeljal iz stranke,« je zapisal in dodal še, da bo glede na dogovor v poslanski skupini, da se do konca tega leta statusne zadeve razčistijo in uredijo, realen doseg nove stranke Anžeta Logarja vsaj delno mogoče izmeriti že čez nekaj mesecev.

Logar je sicer že po tem, ko je izvršilni odbor stranke sprejel sklep, s katerim so mu pokazali vrata, navedel, da je sklep prenagljen, čezmeren in nesorazmeren. Pri tem je še poudaril, da o svojem političnem delovanju zunaj stranke SDS ni sprejel prav nobene odločitve. »V času, ko zaradi nespametnih in škodljivih ukrepov vlade v Sloveniji potrebujemo predvsem dialog in sodelovanje, delitev ni pravi odgovor,« je zatrdil in navedel, da Platforma sodelovanja, ki jo je ustanovil, ni družbenopolitični projekt.

»O tem, ali bo stranka Anžeta Logarja na naslednjih volitvah dodana ali odvzeta vrednost slovenski demokraciji, bo mogoče odločneje soditi šele ob vložitvi kandidatnih list. Če bodo izvoljeni poslanci te stranke ljudje, kot so Jernej Pikalo in vrsta podobnih, ki so danes v ospredju Platforme sodelovanja, še včeraj pa so bili glavni akterji izključevalne politike socialistov, potem bo taka poslanska sestava v naslednjem sklicu državnega zbora prej dodana vrednost za tranzicijsko levico kot za stranke demokratičnega loka. Podobno lahko rečemo o tistih, ki so se blizu SDS čutili samo toliko časa, dokler so bili na račun stranke na dobro plačanih funkcijah,« je še zapisal Janša, ki je že večkrat navedel, da pričakuje prihodnje leto predčasne volitve.

Pravočasna razmejitev se mu – vsaj tako se zdi – zato zdi ključna, saj javnomnenjske raziskave kažejo, da bi Logar nekaj volilne baze pobral tako SDS kot tudi NSi.