Grims ob odhodu iz DZ tarča nasilja

Le tri dni po odmevnem primeru nasilja, katerega tarča je bila aktivistka in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, je predsednik SDS Janez Janša nekaj po 16. uri tvitnil, da je bil tarča incidenta tudi eden izmed poslancev iz njegove stranke. To je doletelo Branka Grimsa.

»Pravkar so pri odhodu iz Državnega zbora grobo napadli našega poslanca Branka Grimsa. V neposredni bližini so bili policisti, ki so napadalca videli, vendar jim je pobegnil. Območje DZ je pokrito z varnostnimi kamerami, zato identifikacija za pristojne ne bi smela biti težka,« je kratko navedel.

Grims: »Če bi padel, bi se lahko ubil«

»Doživel sem resen fizični napad na poti iz parlamenta na stopnicah v parkirišče Maxija,« je Grims navedel portalu Siol. »Neznan moški je pritekel za menoj in me silovito porinil po stopnicah. Če bi padel, bi se lahko ubil. Ko sem se lovil, da ne bi padel, me je še močno pljunil od zadaj po laseh in hrbtu.«

Incident potrdila policija

Dogodek so nekaj pred 18. uro potrdili tudi na Policijski upravi Ljubljana, zaenkrat s skopimi podatki. Kot je zapisal njihov predstavnik Tomaž Tomaževic, so jih »nekaj pred 16. uro obvestili o dogodku v okolici Državnega zbora, kjer se je do sedaj neznana oseba nasilno vedla do enega izmed poslancev. Vse okoliščine dogodka policisti še preiskujejo, zbirajo obvestila in izvajajo potrebne ukrepe tako za izsleditev neznanca, kot tudi za zaščito žrtve.«

Policisti znova poudarjajo, da dogodke z elementi nasilja obravnavajo z ničelno toleranco ter jih ostro obsojajo, saj je vsako nasilno dejanje, bodisi verbalno ali fizično, nedopustno.