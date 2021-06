Janše se ne bojim, en človek ne more uničiti demokracije

V nadaljevanju lahko preberete:

Metalurg, pravnik in dolgoletni športni funkcionar, letnik 1947, se v drugo podaja v boj za predsednika Desusa. Prepričan je, da je še mogoče rešiti stranko, ki bi – če bi bile volitve zdaj – po javnomnenjskih anketah ostala pred vrati parlamenta. Glede morebitnega novega obraza v politiki, predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela, pravi, da ga zelo ceni kot strokovnjaka, in če se bo odločil za vstop v politiko, bo to »še eden več za pogovore«.



V zadnjem mesecu se je javnomnenjska podpora Desusu podvojila in znaša 2,7 odstotka. Ljubo Jasnič meni, da gre za posledico sobotnega volilnega kongresa stranke, ki je bila ustanovljena, opominja, kot sredinska, kot paravan levi in desni politični opciji. Kaj pa pravi o tem, da je dejansko kandidat Gregorja Golobiča?

Ko ste se, takrat v funkciji sekretarja Desusa, pomerili s Karlom Erjavcem, niste bili uspešni in vajine poti so se leta 2013 razšle.



Ali menite, da je Desus še mogoče rešiti in da lahko obstane kot samostojna stranka?



Poudarjate, da se mora Desus zavzeti za to, da dobi ministrstvo za delo družino in socialne zadeve.



Izgubil je temelje v lastnem kraju.



Kaj veste o pogovorih o prestopih posameznih lokalnih odborov v SD?



Kaj pa volivci?



Pravite, da mora Desus ostati samostojen, torej niste naklonjeni zmanjševanju razdrobljenosti na levi sredini in povezovanju?



Demografski sklad je dolgoletna koalicijska prioriteta Desusa.

Desus po formalnem izstopu iz koalicije dejansko sedi na dveh stolih, a na sredini lahko dol padeš.



Nihče ne zna napovedati sobotnega zmagovalca, v igri sta še Gorazd Žmavc in Srečko Felix Kropea. Žmavc naj bi bil kandidat Erjavca, vi pa skriti adut Gregorja Golobiča.



Kakšen je vaš odnos do poslancev – nekateri so menili, da jih je treba izključiti, ker niso ubogljivi, v letu in pol so odnesli že dva predsednika?



Se strinjate, da je Desus v tej vladi dosegel več kot v drugih koalicijah?



Se je treba bati Janeza Janše?



Boste čestitali Janši, če boste v soboto postali predsednik Desusa; da bo on ostal prvak SDS, namreč ni dvoma?



Ste se srečali z Igorjem Zorčičem? Bi bil skupaj s kolegi iz poslanske skupine nepovezanih pridobitev za Desus?



Če v soboto zmagate, koga boste najprej poklicali za pogovor?

Razšla sva se pri vsebinskih temah glede nadaljnjega razvoja stranke. Takrat sem ocenil, da je odmik od programa stranke v smer populizma in nevsebinskega nastopanja v soju žarometov, oddaljevanje od temeljnih izhodišč stranke, v bistvu je bil tedaj pravi trenutek za spremembe v vrhu stranke. Tri leta sem bil sekretar stranke, ko sem leta 2010 prevzel to funkcijo, smo imeli poldrugi odstotek podpore, ko sem odšel, smo bili na 13,4 odstotka in dobili deset poslancev v parlamentu.Da, prepričan sem o tem, a le s trdim delom na terenu in jasnimi stališči, kako naprej. Stranko je uničilo nespoštovanje vrednot, ki jih vedno zastopala. S temi vrednotami ni mogoče barantati, vrednote Desusa, glede na starost članstva in njegovo strukturo, so strpnost, sodelovanje, solidarnost, enakost …Politika je državljane sprla kot še nikoli doslej, sovraštva v družbi še nikoli ni bilo toliko, gre za posledico politike ekstremizma, soliranja in izsiljevanja na vseh področjih, Desus je vse to tiho podpiral in je zato soodgovoren za razmere v družbi. Stranka mora zato najprej razčistiti, katere vrednote še podpira, prepričan sem, da je sposobna preživeti na daljši rok, a ne kot stranka pragmatizma, pač pa kot stranka, ki ima jasen odnos do ideoloških vprašanj.Osrednja točka našega delovanja v prihodnjih mesecih pa je tako ali tako, da po državnozborskih volitvah znova pridemo v državni zbor.Tako je, to je ministrstvo, ki je za nas zanimivo, ne pa obrambno ali za zunanje zadeve. Si je pa treba naliti tudi čistega vina –je bil naš minister za zdravje in nosi del odgovornosti za umrle, največ žrtev zaradi bolezni covid-19 je bilo namreč med upokojenci. A smo o tem kaj rekli?Ko se je Gantar odločal, da v drugo postane minister za zdravje, sem mu to odsvetoval in potrdilo se je, da je naredil napako. Po odstopusem ga pregovarjal, naj prevzame vodenje Desusa do volitev, a se za to žal ni odločil.Da, tako v »Gantarjevem« Piranu smo ostali brez občinskega odbora stranke in tudi v Kopru, odšli so za Aleksandro Pivec. Na Obali je Desusu ostala le še Izola. V Radencih so se samoukinili … Tisti, ki so ostali, čakajo sobotni kongres in izid volitev novega predsednika, če ne bodo zadovoljni, bodo res zapustili vse skupaj. Pozicija nekdanjega vodstva stranke, da je mogoče sodelovati in trgovati z vsako vlado, je v popolnem nasprotju z večinsko voljo volivcev Desusa. Od tod strm padec na trdo dno javnomnenjskih raziskav. In dokler se bo stranka držala te pozicije, odboj navzgor ni mogoč.To so lažne novice. Morda se je generalni sekretar SDres kaj menil, a ljudje tega ne bodo sprejeli. Ko je razpadla občinska organizacija v Domžalah, je bila tam takoj, a po mojih informacijah je k njej odšlo le nekaj članov, večina pa jih ni več aktivnih. Članstvo ni takšno, da bi skakalo iz stranke v stranko.Če bomo spet zastopali vrednote, zaradi katerih je bil Desus ustanovljen, bodo prišli nazaj.Če govorite o Koaliciji ustavnega loka, je ta povezava po moji oceni svoje karte že zaigrala. In ne, nisem naklonjen združevanju strank. Ko govorite, da je problem razdrobljenost leve sredine, bi rekel, da gre predvsem za težavo velikih egov prvakov strank, med njimi ni človeka, ki bi jih znal povezati in voditi. Naša stranka bi si morala praviloma prizadevati, da je članica koalicije, saj tako lahko največ naredi za upokojence, a seveda ne za vsako ceno.Upam, da bo o njem prišlo do referenduma, ker je treba vsebino temeljito preučiti in stališča dobiti tudi s terena. Demografski sklad je nujen, da se ta vreča premoženja zadrži in se ga ohrani samo za pokojnine prihodnjih generacij.Za kandidaturo sem se odločil zato, da zmagam. Gregorja Golobiča pa še nikoli nisem srečal ali se z njim pogovarjal, to so insinuacije iz krogov mojih protikandidatov. Glede Erjavca pa bi dopustil možnost, da želi iz ozadja kadrovati predsednika.Tisti, ki bi o tem morebiti odločal, se mora zavedati, kaj izključitev poslancev za Desus pomeni, kaj pomeni zunajparlamentarni status in kakšne posledice ima to.Ogromno je dosegel, zlasti kar se tiče pokojnin. Desus je formalno izstopil iz koalicije, dejansko pa sedimo na dveh stolih, na sredini pa lahko dol padeš. Stranko je vstop v koalicijodrago stal. To kažejo javnomnenjske ankete.Jaz se nikogar ne bojim. Enega človeka se ni treba bati, posameznik pač ne more uničiti demokracije v Sloveniji. Ni težava Janša, pač pa politika SDS.Seveda mu bom čestital. Nisem prepričan, da bo še kdaj v svoji asketski vojaški doslednosti sestavljal vlado.Nisem se srečal in ne pogovarjal z njim. Vrata so mu odprta. Seveda se je treba pogovarjati, z vsemi, tudi z Alenko Bratušek.Najprej se bom dobil s poslanci.