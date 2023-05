Janševo opravičilo ni zadovoljilo sodišča

Narok v zasebni tožbi Bojana Veselinoviča proti Janezu Janši zaradi žaljive obdolžitve so morali na celjskem sodišču danes preložiti. Janša se je namreč dan pred narokom opravičil, da se udeležuje zasedanja izvršilnega odbora in skupščine Mednarodne zveze sredinskih demokratov. Sodnica Leonida Jager je zahtevala dodatna dokazila za opravičilo, saj je po preverjanju ugotovila, da se dogodek na Bledu začne šele jutri.

Predsednica senata sodnica Leonida Jager je pojasnila, da je opravičilo nekdanjega premiera in predsednika SDS Janeza Janše nezadovoljivo. Poslal ga je namreč šele včeraj popoldne, čeprav je bilo od marčnega naroka znano, kdaj je naslednja obravnava, in je bilo za opravičilo dovolj časa. Dodala je, da opravičilu niso bile dodane nobene priloge, ki bi dokazovale, da na obravnavo ni mogel priti zaradi mednarodnega dogodka. Ugotovila je namreč, da se to zasedanje sploh ni začelo že danes: »Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da to poteka 18. in 19. maja na Bledu. Obtoženi naj torej predloži dokazila za današnji izostanek, sicer se bo to štelo za neopravičen izostanek.«

{twitter}

Neverjetno za #EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi @STA_novice in zato mesečno pokasira 8.500 €. Več kot predsednik republike. https://t.co/mK85J0lcV2 pic.twitter.com/nm6COZOYCN — Janez Janša (@JJansaSDS) May 6, 2021

{/twitter}

Janšo Veselinovič toži zaradi tvita iz leta 2021, v katerem je takratni premier v času boja za preživetje STA zapisal, da je Veselinovič sodeloval pri umoru novinarja. Janša krivdo zanika, marca je ponovil, da je zgolj povedal tisto, kar so povedali in zapisali že drugi. Novinarja in nekdanjega odgovornega urednika STA Boruta Meška so novembra 2009 odpustili, pol leta kasneje je po hudi bolezni umrl.

Bojan Veselinovič (desno) v zasebni tožbi Janezu Janši očita žaljivo obdolžitev. Veselinovičev odvetnik Gorazd Fišer se ni strinjal, da bi sojenje nadaljevali brez obtoženega Janše. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Danes bi na sodišču morali zaslišati takratna Meškova namestnika Uroša Urbanijo in Alena Pivka. Slednji je na sodišče prišel, Uroš Urbanija pa se je prav tako opravičil. Kot je pojasnila sodnica, je sporočil, da ima v službi, Urbanija je v. d. direktorja TV Slovenija, neodložljive obveznosti in da mu delodajalec ne dovoli izostanka. Opravičilo je zanj poslal tudi v. d. direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, in sicer da ima Urbanija danes najprej mednarodno konferenco, potem pa še razgovore s kandidati v kadrovski službi.

Vabilo na obravnavo je Urbanija sicer dobil že 21. aprila, zato je bil Veselinovičev odvetnik Gorazd Fišer jasen: »Glede na to, kdaj je dobil vabilo, bi lahko delo tako organiziral, da bi prišel. Ne vem, ali je to opravičeno.« Janša je sicer na opravičilu pripisal, da soglaša, da obravnavo izvedejo v njegovi odsotnosti. A Fišer se s tem ni strinjal: »Danes je predvideno zaslišanje priče, ki bi bila zanj lahko obremenilna.« Temu je sledil tudi senat in narok preložil. Sojenje se bo nadaljevalo 31. maja.