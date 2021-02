Janševo preusmerjanje pozornosti

V nadaljevanju preberite:

Predsednik vlade Janez Janša je dobil košarico na svoje vabilo za obisk Slovenije s ciljem ocene stanja demokracije ter položaja medijev pri nas. V Bruslju to namreč redno ocenjujejo v letnih poročilih o stanju vladavine prava, posebej pa se z vprašanjem domnevno nedokončane tranzicije pri nas ne bodo ukvarjali. Tudi najnovejše dopisovanje z Brusljem je v opoziciji sprožilo veliko predvsem kritičnih odzivov. V LMŠ, Levici in SAB se tako, na primer, sprašujejo o ozadju preusmerjanja pozornosti od aktualnih vsebinsko pomembnih vprašanj, na primer obravnave demografskega sklada, nacionalnega načrta za okrevanje in odpornosti.

Da ima prvak SDS težave s slovenskimi mediji in pravosodjem, je sicer znano in tudi večkrat izkazano v dopisih izpod okrilja njegove SDS. Aprila je, spomnimo, Svetu Evrope romala depeša o medijih pri nas. Depešo so pripravili v vladnem uradu za komuniciranje in zapisali, da večina medijev pri nas izhaja iz komunističnega režima. Maja je sledil dopis zunanjega ministra Anžeta Logarja k medresorskemu poročilu o vladavini prava, v katerem je kritično opisal delovanje pravosodja, Janša pa je objavil odmeven zapis o vojni z mediji. Julija je brez sklepa vlade pri predsednici komisije Ursuli von der Leyen preverjal možnost dogovora o umiku tožbe zaradi preiskave v Banki Slovenije. Koalicijski partnerji so bili ob vseh teh solo akcijah SDS vedno znova »presenečeni«.

Čas izrazite politične polarizacije

Pavel Gantar

politični komentator:



Prvak SDS se ne zaveda, da je v obračunu s svojim namišljenim sovražnikom socializmom sam dejansko prevzel podobo avtoritarca. Če kdo, je skoncentrirani avtentični nosilec ostanka realsocializma v Sloveniji SDS, v kateri velja disciplina, obremenjuje pa jo ideološko podrejanje in razredni boj. Z resničnostjo je pravzaprav izgubil stik, to je resna težava Janeza Janše že dobro desetletje.

Matej Makarovič

politični komentator:



Vsako preverjanje dejstev bi bilo vsekakor pozitivno. Slovenija je del EU in je zavezana evropskim standardom, zato se to nikomur ne bi smelo zdeti sporno. Ne bo pa to rešilo globljih problemov. Živimo v času izrazite politične polarizacije, kjer pripadniki vsakega od političnih blokov živijo vse bolj v lastnem filtrirnem mehurčku.

Premierje predsednici evropske komisijeposlal vabilo, naj njena delovna skupina čim prej obišče Slovenijo in se prepriča o stanju demokracije, vladavini prava, neodvisnosti sodstva ter svobode in pluralnosti medijev. Tako bi končali obtožbe, ki so jih po njegovem brez kakršnih koli dokazov izrekali tudi predstavniki komisije. Janšev predlog o pripravi posebne ocene stanja pri nas so v Bruslju takoj zavrnili, saj da je primeren okvir za preverjanje svobode medijev letno poročilo o vladavini prava. Pismo je datirano v torek, prvi pa so ga včeraj objavili mediji blizu največje koalicijske stranke. »To pismo je bilo v javnost verjetno dano z razlogom danes, zato da odvrne pozornost javnosti od demografskega sklada in nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost ter da se znova ukvarjamo z nekim ekscesom Janeza Janše,« je komentiral koordinator LevicePodobno so ocenili tudi v SAB in LMŠ, pri čemer je poslanka največje opozicijske strankeše navedla, da pismo dejansko ni namenjeno predstavnikom EU, ampak slovenski javnosti.Da Janša v tujino izvoženi politični boj prenaša nazaj na domači teren, pa je v komentarju izpostavil, odgovorni urednik spletnega medija Domovina.je in politični analitik, ter nadaljeval, da se je izkazalo, da so njegovi nasprotniki v tujini trenutno močnejši: »Na domačem terenu pa, čeprav imajo pri obvladovanju družbenih mehanizmov še vedno premoč, se njihova prednost prek izkušenj prekaljenega političnega borca zmanjša oziroma izniči.«Predsednik vlade je v pismu izrazil prepričanje, da tranzicija v Sloveniji ni končana, ne v sodstvu, ne v medijih in ne v državni administraciji. Želi si tudi predlogov Bruslja za odpravo teh težav. »Janša dojema realnost malce drugačno, kot je ta dejansko. Z resničnostjo je pravzaprav izgubil stik, to je njegova resna težava že dobro desetletje,« vsebino zapisanega ocenjuje nekdanji politikin dodaja, da se prvak SDS ne zaveda, da je v obračunu s svojim namišljenim sovražnikom socializmom sam dejansko prevzel podobo avtoritarca. Če kdo, je skoncentrirani avtentični nosilec ostanka realsocializma v Sloveniji prav SDS, v kateri velja disciplina, obremenjuje pa jo ideološko podrejanje in razredni boj.Da živimo v času izrazite politične polarizacije, kjer pripadniki vsakega od političnih blokov, tako levega kot desnega, živijo vse bolj v lastnem filtrirnem mehurčku, pa ob tem navaja profesor na fakulteti za uporabne družbene študije»Zaradi tradicionalne hegemonije levice se zdi večini sicer leva intepretacija realnosti bolj samoumevna in normalna, a vseeno imata obe strani podoben problem. Zato so tudi obtožbe vsake strani na račun nasprotnega tabora zelo pogosto pretirane. Bodimo realni – v Sloveniji nimamo in nismo nikoli imeli represije s strani Janše, pa tudi kakšnega terorja s strani levice že najmanj trideset let nimamo več,« še izpostavlja Makarovič in dodaja, da kar je bilo na levi ali pa na desni storjeno narobe, je treba razčistiti, ne pa dramatizirati.