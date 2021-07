Glasujejo po svoji vesti, a če nikoli ne upoštevajo stranke, je nekaj narobe

V teh dneh so vse oči uprte v stranko Desus in njene poslance v državnem zboru. Pričakovanja, da bodo po menjavi na vrhu stranke in tudi po nedeljskem glasovanju na referendumu o zakonu o vodah, kjer rezultat ne dopušča dvomov o mnenju volivcev o aktualni oblasti, ti odrekli podporo vladi, so vse glasnejša.Prvi pokazatelj bo že današnje glasovanje o kandidatu za ustavnega sodnika, nato bo sledilo še četrtkovo glasovanje o noveli zakona o demografskem skladu ter vnovično potrjevanje novele zakona o nalezljivih boleznih, na katerega je državni svet včeraj izglasoval veto.Predsednik strankeje s poslanci danes opravil razgovor, a konkretnih odgovorov po sestanku ni podal. Kot je pojasnil, se morajo poslanci sami odločiti, kako bodo ravnali v državnem zboru, kako bodo glasovali o posameznih predlogih. »Poslanic zastopajo ljudstvo, glasujejo po svoji vesti. A če se nikoli ne upošteva stranke, je pa nekaj narobe - ali s stranko ali s poslanci,« je dejal Jasnič in dal vedeti, da se to zdaj dogaja v stranki Desus.Na vprašanje, kako bodo poslanci Desusa glasovali ob vnovičnem potrjevanju zakona o nalezljivih boleznih - po tem, ko je državni svet izglasoval veto, je za sprejem potrebnih 46 glasov - je dejal, da misli, da bodo proti.