Gregor Virant, nekdanji minister za javno upravo, opozarja, da je prestrukturiranje vlade po volitvah nekaj običajnega in je vedno kompromis med organizacijsko racionalnostjo, programskimi prioritetami in kadrovskimi apetiti koalicijskih strank. »Tokrat se zdi, da je strankarska računica prevladala nad racionalnostjo,« komentira Virant in vzpostavlja primerjavo, da bo imela skupaj z Golobom kar 21 članov, medtem ko ima estonska vlada 15 članov, avstrijska pa 14.

»Vsaka organizacijska in strukturna sprememba resorjev že po definiciji pomeni začasno zmanjšanje operativnosti vlade. Pričakovati je, da bo trajalo najmanj šest do dvanajst mesecev, da se bodo ministrstva, v katerih bodo nastale večje strukturne spremembe, sploh pa na novo ustanovljena, toliko sestavila, da bodo za silo operativna,« ocenjuje Miro Haček, profesor s katedre za analizo politik in javno upravo