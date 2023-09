Jutri bodo začeli nakazovati pomoč po neurjih in poplavah

Po julijskih in avgustovskih neurjih in poplavah je vlada trem humanitarnim organizacijam; Evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornic, Slovenski karitas in Rdečemu križu Slovenije, razdelila 1,1 milijona evrov za pomoč po neurjih, še deset milijonov pa sta za pomoč po poplavah prejela Rdeči križ in Karitas.

Za pomoč po neurjih so prejeli približno 9.500 vlog. Višina sredstev za posameznega prosilca je bila določena glede na stopnjo škode, ki jo je utrpel. Znesek škodnih zahtevkov po prejemu in pregledu vseh vlog je presegel odobrena vladna sredstva, zato so morali dodelitev sredstev ustrezno prilagoditi in jih proporcionalno znižati, so sporočili z Rdečega križa.

Odpravljanje posledic poplav. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Za pomoč po poplavah pa so prejeli približno 8.500 vlog. Ker pa je bil iz tega naslova obseg škode manjši od prvotno ocenjenega, bodo proporcionalno povečali zneske pomoči. Sredstva bodo na račune upravičencev nakazovali že v torek ali sredo, so obljubili.

Za zagotavljanja hitrih informacij o razdeljevanju pomoči in morebitnih nepravilnostih, bodo jutri pri Rdečem križu vzpostavili poseben klicni center, ki bo na številki 031 500 900 deloval od ponedeljka do sobote, med 8. in 16. uro, so sporočili.