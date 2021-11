Kadunc in Urbanija podpisala pogodbo o opravljanju javne službe STA

Direktor Ukom Uroš Urbanija je pojasnil, da pogodba sloni na določilih zakona o STA, ki jasno določa storitve, ki jih mora opravljati, pri čemer je jasno izpostavil, da morajo biti te brezplačne vsem in dostopne pod enakimi pogoji. »Upam, da je to pozitivno sporočilo, ne le za medije, pač pa tudi zaposlene. Bilo je nesprejemljivo, da je vodstvo zaposlene izkoriščalo v obupnih poskusih, da bi se izigravala ta zakonska določila,« je dejal Urbanija.

»Pred nami je izziv, da bomo te stvari, ki so nedorečene ostale še sedaj, saj je zakon o STA v nekem delu, kar se tiče fotografij nejasen, v miru reševali,« pa je dejal v. d. direktorja Igor Kadunc in napovedal, da bodo zdaj pripravili poslovni načrt za prihodnje leto. »Naloga še ni končana, najti moramo rešitve tudi za prihodnje leto, ki bodo v obojestransko zadovoljstvo,« je navedel Kadunc.

Urbanija je pojasnil, da bodo STA izplačana sredstva za celotno letošnje leto skladno z letošnjim poslovnim načrtom. Torej 2,028 milijona evrov. To je nenazadnje predvidel tudi sedmi protikoronski paket, ne glede na to ali bi bila sklenjena pogodba ali ne.

Prejšnji direktor Bojan Veselinovič se z zahtevo, da bi lahko fotografije brezplačno objavljali ni strinjal. Dostopnost, o kateri govoti zakon o STA, po njegovo namreč ne pomeni da gre za pravico do poobjavljanja. Odstopil je po tem, ko pogovori o pogodbi o javni službi z Urbanijo letos niso bili uspešni. »Ne morem in nočem privoliti v pogoje, s katerimi predstavnik vlade izsiljuje plačilo za javno službo, ki jo STA brezplačno opravlja zdaj že 273. dan,« je Veselinovič zapisal v odstopni izjavi. STA je bil že 312 dni brez vladnega plačila in v težkem finančnem stanju.

Kot navaja STA, so se stečaju uspeli izognili s pomočjo prodaje treh terjatev in s pomočjo sredstev donacijske kampanje Društva novinarjev Slovenije Za obSTAnek. Zaradi negotovih razmer pa jo je v minulih mesecih zapustilo precej zaposlenih.