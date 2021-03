Vlada sprejela ukrepe za zaprtje države od 1. do 12. aprila

Državna uprava bo delala od doma, enak apel gospodarstvu

Vlada je na današnji seji sledila predlogu strokovne skupine in sprejela stroge omejitvene ukrepe, s katerimi želi zajeziti nadaljnje širjenje koronavirusa in ki bodo veljali od 1. do 12. aprila.Tiskovni konferenco lahko spremljate tudi v živo:Premierje tiskovno konfeneco pričel z oceno, da smo v bitki s časom, da bomo tisto stopnjo precepljenosti, ki zagotavlja epidemijo, dosegli v začetku poletja, do takrat pa je treba sprejeti ukrepe.Iz predstavitve predlogov posvetovalne skupine s predstavniki parlamentarnih strank smo slišali, da strokovna skupina predlaga zaustavitev javnega življenja med 1. in 11. aprilom. Vlada je predlog sprejela.To je kratko obdobje. Tudi 12. aprila Slovenija ne bo brez okužb in virusa. Po 11. aprilu se bo ponovno začel uporabljati vladni semafor, ne bo se bistveno spremenil, tako da je življenje predvidljivo tudi po 12. aprilu. Uspeh teh ukrepov, ki dejansko predstavljajo zaustavitev številnih aktivnosti, bo odvisen od doslednega upoštevanja. Bolje je ukrepati prej kot pozneje.Tudi za tiste, ki se ne počutijo ogrožene, bi bilo dobro, da upoštevajo ukrepe zaradi tistih, ki so ogroženi.Državna uprava bo prešla skoraj v celoti na delo od doma, je dejal Janša.Premier je apeliral na gospodarstvo, da se organizira tako, da bo čim več dela od doma. Če to ni mogoče, naj se še bolj dosledno kot do sedaj upoštevajo vsi ukrepi.Veljavnost odlokov je vezana na čas od 1. do 11. aprila, razen prestop državnih veja, ki bo pričel veljati že jutri. Razlog je alarmantno stanje v državah zahodnega Balkana, od koder detektiramo prihod številnih, ki včasih predložijo tudi dokazila o testiranju sumljivega izvora. V tem delu bo odlok pričel delovati že jutri, je sklenil glavno sporočilo Janez Janša.je na novinarski konferenci poudaril, da se zaveda, da je situacija neprijetna in da smo utrujeni od borbe proti pandemiji. »Po tem, ko smo ugotavljali, kaj je alternativa temu ukrepu, smo ugotovili, da je ni. Je cepljenje, a tega ne moremo tako hitro zagotoviti. Edino, kar učinkuje, je omejevanje stikov, in ker je za NSi ključna vrednota življenje, nismo imeli nobenih dilem pri podpori ukrepu. Neukrepanje bi pripeljalo do vsaj 500 dodatnih žrtev, za nas pa je to nesprejemljivo.«»Želimo si in upamo, da bo šlo za kratkotrajno in učinkovito omejevanje javnega življenja. Po izkušnjah iz drugih držav smo ugotovili, da deluje hitra in široka reakcija, delne ne prinašajo učinka. Predvsem pa prinaša predvidljivost, tega si ljudje želijo: da vidijo, kaj sledi v naslednjih dnevih. V javnosti je zaznati skepso, a zagotavljamo, da se bodo šole odprle ne glede na okoliščine, ki bodo takrat. Tudi gospodarstvo v tisti najpomembnejši funkciji deluje naprej, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov. Verjamemo, da nam bo uspelo. Po danes dostavljenih podatkih lahko pričakujemo, da bo poleti cepiva dovolj, da se lahko v drugi polovici leta vrnemo v normalno žviljenje. Vlada je s protikoronskimi ukrepi pripomogla, da je bilo ohranjenih čim več delovnih mest in tudi v prihodnje ne bo pozabila na državljane.«Minister za gospodarstvoje poudaril, da je bil na seji proti uvedbi strogega zaprtja države, saj kljub zaskrbljujočim epidemiološkim podatkom dvomi, da bomo lahko ob zdajšnjem stanju duha lahko izvedli vse ukrepe in dosegli pričakovane učinke. Zadostiti bi morali trem pogojem, prvi je, da nam uspe popolna enotnost politike. »Če bo opozicija še naprej zlorabljala epidemijo za dnevno politikantstvo, ukrepi ne bodo veljali v veliki meri.« Drugi pogoj je, da javnost »razume našo odločitev kot dejansko skrb za zdravje ljudi in bo zato spoštovala te ukrepe. »Če se bo spet našlo sto odvetnikov, ki bodo branili kršitelje odlokov in spodbijali zakonske podlage zanjo, ukrepi ne bodo delovali.« Tretji pogoj je, da tudi gospodarstvo sprejme ta novi ukrep, je dejal. »Zdaj smo na točki, ko je vrnitev v normalno življenje odvisna od nas vseh. Smo v podobni situaciji in stiski kot večina vlad v Evropi.«Vlada je po njegovih besedah na današnji seji sprejela nov odlok, s katerim so izjeme pri obratovanju gospodarskih družb, in sicer veljajo za lekarne, bencinske servise, finančne službe, dimnikarske storitve pod že znanimi pogoji, servisne dejavnosti, gradbena dela na nenaseljenih območjih, osebni prevzem hrane (tudi na kmetijah) in druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.Dovoljeno bo tudi ponujanje in prodaja blaga in storitev na daljavo, priprava jedi in pijač za dostavo, v bolnišnicah, domovih za ostarele, tovarniških menzah brez obveznega testiranja, s testiranjem (ali potrdilom o prebolelosti ali cepljenju) pa bodo lahko delovale prodajalne, ki prodajajo blago za osebno nego in čiščenje, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, kmetijske prodajalne in tržnice (brez obleke in obutve), tehnično blago, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij, individualne nezdravstvene in terapevtske storitve.»Na vse, ki delajo na teh področjih, apeliram, da se držijo ukrepov,« je sklenil.Minister za zdravje»S težkim srcem prihajam pred vas, ker se zavedam, da leto pandemije pušča posledice. Zadnje dni podatki o epidemiji niso spodbudni, ravno nasprotno, so skrb vzbujajoči, zato je strokovna skupina predlagala nekatere ukrepe. Ti so namenjeni temu, da zajezimo prenos okužbe, ta se prenaša s kapljicami in preko zraka.«Ukrepi so, kot je dejal, potrebni iz več razlogov, »zato, da bo naše zdravstvo zmoglo in da zaščitimo življenja. S tem bomo pridobili čas, da precepimo najbolj rizične skupine prebivalstva in se ob poletju začnemo vračati v življenje, kot si želimo.«Poudaril je, da moramo najprej poskrbeti za cepljenje skupin nad 75 let, in skladno z dobavami cepiv še za starejše od 60 let. Po zaključku tega obdobja si bomo prizadevali, je dodal, da uvedemo samotestiranje in ohranimo odprte šole. Med 1. in 11. aprilom ne bodo zmanjševali aktivnosti v zdravstvu, saj pandemija pušča posledice tudi v drugih delih zdravstva.Sprejeli so tudi odlok, s katerim ponovno uvajajo maske na javnih prostorih, z izjemo individualne vabde, in v avtomobilih, če so v njem ena oseba ali osebe istega gospodinjstva.Na koncu se je zahvalil prebivalcem, »ker razumejo, da so to težki časi, časi, ki je ta generacija še ni doživela, moramo se trudi in si pomagati, da bi čim prej zajezili pandemijo. Želim si, da se do poletja uspešno precepimo in da postane Slovenija zelena na vseh zemljevidih sveta.«je povedal, da moramo posledice, ki jih virus pusti na človeku, čim bolj zmanjšati. Podatki, s katerimi razpolagamo, so stari deset dni, kaj je danes, ne vemo, a glede na trend je slabše. Nujni so dodatni ukrepi.Izjemno pomembni so po besedah Kreka preventivni ukrepi, kot so nošenje maske, umivanje rok, zračenje prostorov na eno uro. Zelo pomembno je delo od doma: delajte od doma, če je le mogoče. Ta ukrep je multiplikativen: ljudje, ki se vozijo, se okužujejo.Upoštevajte karanteno, je položil na srce vsem, ki imajo simptome okužbe, ali so dobili odločbe.Če hodite na obiske starejšim, pazite, da ne boste okuženi.je dejala, da imamo možnost, da ne naredimo nič in povzročimo kolaps zdravstvenega sistema. Če ne naredimo nič, bodo umrlo še več ljudi. Vsako življenje je pomembno. Vesela sem, da je tudi gospodarstvo slišalo naš klic.Misliti moramo tudi na najbolj ranljive, pri katerih bo po vsej verjetnosti potek bolezni težji in bo potrebno zdravljenje v bolnišnici.Naj vsak pri sebi premisli o svojih najbližjih, ali bodo sprejeti v bolnišnice, če bodo zboleli.Prosim, da sprejmete ukrepe kot nekaj pozitivnega v boju proti virusu, ki je neviden.Naprošam vas, da ukrepe, ki bodo v velavi od 1. do 11. aprila, vzamete kot nekaj, s čimer lahko vplivate na tiste, ki jih imate radi, je dejala Logarjeva.Janez Janša je obžaloval, da opozicije ni bilo na pogovor k Pahorju. Ne priti na pogovor, potem pa obtožiti tistega, ki bi lahko odgovoril, ne odgovarja. Ne zdi se mi produktivno ali konstruktivno, da bi pogovor, kjer je vse odprto in poteka pred javnostjo, pogojevati z raznimi predpostavkami, kaj mora vse vlada narediti, da bo prišel na pogovor. Kot da bi vlada pogojevala, da opozicija lahko pride na srečanje, če ne bo vlagala interpelacij.je dejal, da so ukrepi podobni kot v spomladanskem delu. Ponovno poziva gospodarstvo, da vsi skupaj naredi vse za normalno življenje po 12. aprilu.Premier Janša meni, da bo uspeh, če bo stanje glede novih okužb in zasedenosti v bolnišnicah vsaj takšno, kot so danes. Zaprtje javnega življenja bo začelo kazati rezultate z zamikom. Ni pričakovati rezultatov do 11. aprila, nasprotno, najbrž bo zasedenost večja kot danes. Po 12. aprilu pa pričakujemo nižanje številk. Takrat se vrnemo na semafor sproščanja. Če se bo takrat pojavila nova verzija virusa, ki bi dodatno ogrožala, pa se bomo morali vrniti. To ni zelo resna nevarnost, a težko vemo v naprej. Merklova je rekla, da gre za novo epidemijo, kjer so lahko še dodatna presenečenja. Poleg implementiranja ukrepov bomo vse sile usmerili v to, da v realnem času porabimo vse doze cepiva.je poudarila, da je svetovalna skupina mnenja, da se 12. aprila vrnejo šolarji in dijaki v šolske klopi. Zato je toliko bolj pomembno, da se ta čas držimo ukrepov.