Kaj ob dvojnih vatlih države še ostane zasebnim domovom?

Kar 70 odstotkov starostnikov v domovih je starejših od 80 let. Vsi domovi za starejše so del javne mreže in za vse velja ista cenovna politika, pri vlaganjih vanje pa država uporablja dvojne vatle. Kljub drugačnim obljubam ministrstva je v zadnjem letu investicije usmerjala izključno v javne domove in s tem, pravijo koncesionarji, del stanovalcev diskriminirala, jih ločila na prvo- in drugorazredne. Zaradi tega je po njihovem oskrba za pet tisoč starostnikov za 24,6 odstotka višja … A kako drugače kot z višjimi cenami oskrbe doseči ustrezne standarde? Kaj koncesionarjem še preostane?

Ločevanje domov na prvo- in drugorazredne pri državnih vlaganjih v Domu upokojencev Idrija razumejo kot diskriminatoren pristop, opozarja Urška Močnik: »Sredstva iz React-EU so sredstva državljanov Evropske unije. EU sama ni nikoli pogojevala dodelitve teh sredstev le organizacijam v lasti države, tako odločitev je sprejela Slovenija. Tudi sredstva iz drugih razpisov (bivalne enote, dnevni centri za osebe z demenco ...) je država dodeljevala izključno domovom v državni lasti. To pomeni, da mora dom s koncesijo vse investicije vračunati v ceno oskrbe, ker jih v nasprotnem sploh ne more financirati, kar pomeni, da morajo te investicije plačati naši uporabniki – stanovalci s ceno oskrbnine. Bivalne razmere v državnih domovih se s temi investicijami izboljšujejo, medtem ko se razmere v zasebnih domovih ob manjših investicijah lahko tudi poslabšujejo.« Na ministrstvu zatrjujejo, da je EU »postavila pogoj, da država sama presodi in identificira potrebe po investiranju glede na doseganje ciljev pobude React- EU, ki pa so povezani z odpravljanjem neustreznih razmer v primeru izbruha epidemije«. Največje težave pri obvladovanju okužb, dodajajo, so imeli starejši, praviloma javni domovi, ki so zaradi neustreznih prostorskih pogojev težje zagotavljali predpisane ukrepe: »Država pa je za obvladovanje epidemije vsem izvajalcem – vključno s koncesionarji – zagotovila pomoč pri obvladovanju okužb s financiranjem ukrepov v okviru interventnih zakonov.«