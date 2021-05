Kaj potrebujemo za vstop na Hrvaško?

»Pri odhodu na Hrvaško je največ zadržkov zato, ker se ob povratku v Slovenijo zahteva PCR-test. Poleg tega je starost otrok, za katere pa pri vstopu na Hrvaško ni potrebno testiranje, določena na sedem let. V Sloveniji je ta starostna meja dvignjena na 15 let,« iz izkušenj pove Klemen Hren, urednik spletnega portala avtokampi.si. Pregledali smo, kako je s prehajanjem slovensko-hrvaške meje.

Za vstop v sosednjo državo se zahteva izpolnitev enega od naslednjih pogojev (do 15. maja):

Izjeme pri vstopu na Hrvaško brez odreditve karantene:

Pozivi, naj Slovenija in Hrvaška poenotita pravila za prehajanje meje, še niso obrodila sadov. FOTO: Delo

Za vrnitev v Slovenijo pa je treba predložiti:

Izjeme:

Hrvaška je med Slovenci najbolj priljubljena destinacija in trenutno v tujini tudi najbolj dostopna. FOTO: Delo

Vstop v Slovenijo s predložitvijo tridnevnega hitrega ali PCR-testa:

Vstop v Slovenijo s predložitvijo sedemdnevnega negativnega PCR- ali hitrega testa:

»Pri odhodu na Hrvaško je največ zadržkov zato, ker se ob povratku v Slovenijo zahteva PCR-test. Poleg tega je starost otrok, za katere pa pri vstopu na Hrvaško ni potrebno testiranje, določena na sedem let. V Sloveniji je ta starostna meja dvignjena na 15 let,« iz izkušenj pove, urednik spletnega portala avtokampi.si . Prepričan je, da bi se glede zaščitnih ukrepov pred širjenjem okužbe z novim koronavirusom morali vsaj ti dve sosednji državi sporazumeti in uskladiti pravila, če to že ni mogoče na širši evropski ravni. Tudi s pomočjo omenjenega portala smo pregledali, kako je s prehajanjem slovensko-hrvaške meje. Pred vstopom na Hrvaško se priporoča vpis v aplikacijo Enter Croatia. , ki ni starejši od 48 ur (iz nabora, ki ga priznavajo članice EU ).. SMS-obvestilo o negativnem hitrem testu ni dovolj. Pri spletnem portalu avtocamp.si svetujejo, da se za potrdilo zaprosi izvajalca testa ali pa se ga natisne iz zdravstvenega sistema zVEM , vendar je za to potrebno digitalno potrdilo;, ki ni starejši od 48 ur in je narejen v državah EU oziroma velja za sprejemljivega v okviru EU (nahaja se na tej listi );, od katerega mora miniti vsaj 14 dni po drugi dozi oziroma po prvi, če gre za cepivo, ki se ga prejme le enkrat;, da je v primeru prejetja samo prvega odmerka cepiva (na primer AstraZenece po 21 dneh) potrebno predložiti še potrdilo o prebolelosti ali pa se zahteva dodatni PCR- oziroma hitri test. Od cepljenja pa ne sme miniti več kot pet mesecev;v obliki pozitivnega PCR- oziroma hitrega testa ali potrdila zdravnika o prebolelosti. Vsa ta potrdila morajo biti starejša od 11 dni in ne več kot 180 dni. Potrdilo o protitelesih pa ni več dovolj za prestop meje.Potniki iz EU lahko vstopijo tudi brez testa ali dodatnega potrdila, vendar se jim v tem primeru odredi desetdnevna karantena, ki jo lahko skrajšajo z negativnim hitrim ali PCR-testom., vendar le v primeru, ko imajo starši ali skrbniki ustrezna potrdila za vstop brez karantene;- vstop brez testa ali karantene za(največ 12 ur), čezmejne delavce, šolarje, nujne družinske stike, nujne zdravstvene posege, nujne poslovne razloge, kjer se zahteva povabilo, delavce v kritični infrastrukturi (zdravstvo, policisti, vojska, civilna zaščita, pomorci in prevozniki)., ki ne sme biti starejši od 48 ur (narejen v EU ali državah schengna, Veliki Britaniji in na Severnem Irskem, v ZDA, Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji);, ki je starejše od deset dni in ne več kot šest mesecev (iz držav EU, VB, ZDA in nekaterih drugih), ali potrdilo zdravnika o prebolelosti covida-19 pred manj kot šestimi meseci;, pri katerem je od prejema drugega odmerka cepiva Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiv Moderna, Sputnik, Sinovac ali Sinopharm najmanj 14 dni, od prejema prvega odmerka cepiv AstraZeneca ali Covishield najmanj 21 dni in prvega odmerka Johnson & Johnson najmanj 14 dni;Če oseba teh potrdil nima, se jo pošlje v, ki jo je mogoče skrajšati z negativnim hitrim ali PCR-testom.- osebačez Slovenijo. Vendar največ 12 ur oziroma za tovorni promet največ 8 ur;- otrok, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo;- oseba, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje;- dnevni migrant, mednarodni prevoznik, diplomat in drugi predstavniki kritične infrastrukture, ki se vračajo v 24 urah;- dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem območju, ki se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje (velja tudi za njihove ožje družinske člane, ko potujejo skupaj).- za lastnike, najemnike in uporabnike nepremičnin (apartmaja ali plovila ter za pavšaliste v kampu);- za druge državljane EU ali schengenskega območja, ki potujejo zaradi varstva in pomoči drugim osebam oziroma nege družinskih članov ali pa opravljajo nujna vzdrževalna dela na svojem objektu ali premičnini (to velja tudi za pavšaliste v kampih ali lastnike plovil ter njihove družine).velja za tiste, ki potujejo v drugo članico EU kot čezmejni migranti (in se vračajo v petih dneh) ali prehajajo mejo iz zdravstvenega razloga (se vračajo takoj po opravljeni storitvi) in družinskega razloga in se vračajo v treh dneh.Kje je mogoče na Hrvaškem opraviti testiranje, si je mogoče pogledati tukaj