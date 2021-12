Kaj prinaša nova zelena stranka Vesna in kakšen je njen potencial

S podporo Evropskih Zelenih sta predsednica Ekologov brez meja Urša Zgojznik in predsednik Eko kroga Uroš Macerl napovedala vstop v politiko in ustanovitev stranke Vesna. Kdo vse bo sooblikoval stranko, še ni povsem jasno, kot tudi ne podrobnosti programa, ki je še v fazi oblikovanja in bo izoblikovan do ustanovnega kongresa konec januarja. Temeljil naj bi sicer na štirih stebrih – okolja, demokracije in transparentnosti, enakosti in socialne pravičnosti ter ustvarjalnosti.

Macerl pa je dejal, da stranko gradijo od spodaj navzgor in da to ni stranka enega obraza, ni stranka Urše ali Uroša. Oba naj bi sicer po zgledu Evropskih zelenih vodila stranko. Tudi vsi ostali organi, naj bi bili vodeni dualno. »Ta projekt je zgrajen na civilni iniciativi, vodijo ga ljudje, ki so spoštovani in so skozi leta dokazali, da mislijo resno, da svojo energijo in čas investirajo v varovanje okolja in se borijo za pravice državljanov in okolja po vsej Sloveniji,« je njihovo aktivacijo pozdravil Thomas Waitz, predsednik Evropske zelene stranke, kjer so vzdrževali stike tudi z drugimi bolj ali manj zelenimi strankami v Sloveniji – vključno z nekdanjim okoljskim ministrom Juretom Lebnom in njegovo Z.Dej, kamor je vabil tudi Zgojznikovo in Macerla –, a jih njihov nastop ni prepričal.

Politične zaveze stranke Vesna naj bi bile po besedah Zgojznikove in Macerla sicer podobne stališčem zelenih strank v Evropi, vključno z njihovim odklonilnim odnosom do jedrske energije. Prisegajo na obnovljive vire energije. »Naša osredotočenost seveda je na zelene politike v Sloveniji, ker to izrazito manjka v Sloveniji, a tudi preostala področja razvijamo in bodo zapisana v programu,« je poudarila Zgojznikova.

Kakšne so sicer možnosti za resen preboj zelenih v Sloveniji? »Zelena barva je obstoječim centrom moči absolutno nenevarna. Doma in v svetu. Zato zelena postaja hegemonska politična barva. Je nekonflikta, ker se ogne temeljnemu vprašanju pravične delitve ustvarjenega premoženja in vprašanju vedno manjše svobode. Če bi bilo kaj na zeleni politično močnega, bi imeli eno veliko zeleno stranko, ki bi združevala vse reformne sile zelenega projekta, tako pa se zelena drobi, kot je politično nereflektirana narava na sebi sama,« komentira profesor politologije na fakulteti za družbene vede in nekdanji predsednik SD Igor Lukšič, ki meni, da glede na razdrobljenost in tudi neenotno prepričanje o tem, kaj je pravzaprav zelena, ki bi bila koristna za ljudi v Sloveniji, s tega naslova ne bo glasov. Zanje se bodo poleg Vesne potegovali še Z.Dej, pa tudi Zeleni Slovenije, Naša dežela ter tudi parlamentarne SD, Levica in NSi.

»Verjamemo, da bomo prepričati volivce in da bodo znali razbrati, kdo je tisti, ki res hoče spremeniti svari in kdo se je le pred volitvami obarval v zeleno, da bi prepričal več volivcev,« razdrobljenost komentira Macerl. Doslej se z nobeno od preostalih političnih strank o možnosti povezovanja še niso pogovarjali. Za velike korake jim je sicer jasno, da bo sodelovanje potrebno, a za kakršne koli odgovore na to temo bo po njihovem čas šele po ustanovnem kongresu.