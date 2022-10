Kaj z Janševimi kadri na RTV Slovenija

Ekipi nacionalne televizije se bo v ponedeljek po naših informacijah pridružila še Ksenija Koren, ki jo imenujejo tudi »Janševa medijska operativka« in je nekaj mesecev delala tudi kot svetovalka v kabinetu Janeza Janše, ko je ta vodil svojo drugo vlado. Korenova je še ena v vrsti novih kadrov, ki jih je mogoče umestiti bliže politični desnici in imajo podporo sedanjega generalnega vodstva RTV Slovenija. Kaj bo z njimi po njegovi morebitni menjavi?

»Ni nenavadno, da ob vsakokratni menjavi oblasti novinarji svojo karierno pot nadaljujejo v politiki ali pa se iz nje vračajo na pretekla, tudi novinarska delovna mesta,« kadrovske izbire direktorja TV Slovenija in nekdanjega šefa vladnega urada za komuniciranje Uroša Urbanije brani generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough in dodaja, da vsi na novo izbrani kandidati izpolnjujejo razpisne pogoje in so strokovno usposobljeni, da opravljajo naloge, določene v opisu del in nalog razpisanega delovnega mesta.

Društvo novinarjev Slovenije je ob takih prehodih sicer že velikokrat jasno navedlo, da tako imenovana vrteča vrata nazaj v novinarstvo niso sprejemljiva in bi morala ostati zaprta.

Vsaj delno zavedanje te nesprejemljivosti priznava tudi Grah Whatmough z napovedjo, da v vodstvu razmišljajo, da bi v prihodnje sistemizacijo na novinarskih in uredniških mestih dopolnili in vključili tudi nekatere specifike, ki se nanašajo na politiko. »Do takrat pa kadrov na podlagi preteklih delovnih izkušenj v državnih institucijah zaradi očitkov o diskriminaciji ne moremo izključevati,« še pravi.

Kdo je prišel in kaj se mu morda obeta

Korenova, ki ima 21 let izkušenj v medijih, bo po naših informacijah prevzela funkcijo urednice dnevnoinformativnih oddaj. To je druga najpomembnejša uredniška funkcija informativnega programa, ki so jo v preteklosti opravljala znana oziroma izkušena televizijska imena, kot sta bili Ilinka Todorovski in Nataša Rijavec Bartha.

Ksenija Koren je sodelovala z Bojanom Požarjem, pojavljali so se tudi namigi, da pod psevdonimom piše za medijski aparat, ki ga je vzpostavila SDS. FOTO: Mediaspeed

Prijavila se je tudi za odgovorno urednico MMC, ko naj bi nadomestila v. d. urednikaa po predstavitvi v uredništvu ni dobila niti enega glasu podpore. Kdo bo zasedel to funkcijo, še ni jasno.

Voditeljem Odmevov se je pred kratkim pridružil Luka Svetina, ki je pred tem deloval na televiziji Nova24TV. Omenja se novačenje dodatnih voditeljev za oddajo Dnevnik, za njeno urednikovanje so že zaposlili Martina Nahtigala, ki je bil v tretji Janševi vladi zaposlen v kabinetu ministrice za zamejce po svetu in bil tudi komentator na Domovini.

Kaj bi se s kadri Uroša Urbanije lahko zgodilo ob morebitnem novem generalnem vodstvu, ki bi ga prinesla uveljavitev sprememb zakona o RTV Slovenija, če bodo te prestale referendumsko odločanje in morebitno ustavno presojo? Sogovorniki dopuščajo dva scenarija: po prvem bo novo vodstvo ravnalo tako kot predhodniki in pustilo posamezne zaposlene, da »hibernirajo«, ali pa se bo lotilo težje naloge in pregledalo, koga potrebujejo in koga ne.

Odvetnik Mirko Bandelj, strokovnjak za delovno pravo, pojasnjuje, da je zaposlenega mogoče odpustiti na tri načine: krivdno, torej, če zaposleni krši pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja; drugi razlog je lahko nesposobnost – praksa sicer kaže, da takšne odpovedi najtežje zdržijo na sodišču; tretji razlog pa je lahko poslovni. Običajno se to zgodi po reorganizaciji in preoblikovanju sistemizacije delovnih mest. Seveda je poslovni razlog za odpoved lahko tudi zgolj finančne narave.

»Preprosto seveda ni, je pa mogoče. Treba je pregledati, kako so posamezniki prišli na delovno mesto in ali jih v novi organizaciji potrebujejo. Novo vodstvo RTV bo imelo s tem kar nekaj dela,« ocenjuje Bandelj, ki podrobnosti dogajanja in zaposlovanja na RTV Slovenija sicer ne pozna; ve le to, kar pišejo mediji.