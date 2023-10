Občine doslej vložile zahtevke v višini 73 milijonov evrov

Uprava za zašito in reševanje je za povračilo intervencijskih stroškov ob avgustovskih poplavah prejela zahtevke 135 občin, te pa so za zdaj z dokazili upravičile poplačilo v višini 73 milijonov evrov, kar je za zdaj manj od napovedanih 95 milijonov evrov, je na novinarski konferenci, ki si jo lahko ogedate na Delo.si, povedal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.

Kot je na novinarski konferenci povedal Behin, je vlada po poletnih neurjih, v katerih je bilo bolj ali manj prizadetih skoraj 200 občin, prvič v zgodovini za povrnitev intervencijskih stroškov občin ter vseh enot zaščite in reševanja namenila več kot 120 milijonov evrov. V to niso vključeni stroški vojske, policije in drugih poklicnih sestavov, ki so pomagali v intervencijah.

Po avgustovskih poplavah je država pomoč odobrila 138 občinam, ki so bile močneje prizadete in so tudi navedle najavo zahtevka za povračilo sredstev, v skupnem obsegu v višini okoli 95 milijonov evrov.

Občine so sprva skupaj najavile za 95 milijonov evrov stroškov, uprava pa je 28. septembra sredstva prejela na svoj račun. Do 6. oktobra so morale lokalne skupnosti oddati zahtevke z dokazili o porabi intervencijskih sredstev, kar je do roka storilo 132 občin, do današnjega dne pa so zahtevke podale še tri občine.

Po besedah Behina je skoraj dve tretjini občin zahtevke oddalo zadnji možni dan, zato so z njihovim pregledom večinoma začeli v ponedeljek. Po prvem pregledu je po njegovih besedah jasno, da trenutni upravičeni znesek znaša 73 milijonov evrov. Pričakujejo sicer, da se bo ta še nekoliko povišal, saj občine lahko podajo večje število zahtevkov, tako da za zdaj neevidentirana ostaja še skoraj petina predvidenih sredstev.

Med prvimi so prejeli vlogo občine Prevalje, ki je po pregledu v torek že prejela 5,5 milijona evrov. V četrtek bo okoli pet milijonov evrov prejela še občina Črna na Koroškem, do konca tedna pa bosta denar prejeli še občini Podvelka in Ribnica na Pohorju. Kot pravi Behin, predvidevajo, da bodo v tem in naslednjem tednu občinam nakazali okoli 40 milijonov evrov.

»Z občinami smo se dogovorili, da najprej speljemo postopke za tiste zahtevke, kjer so priložene vse potrebne listine, za ostale, kjer se pojavljajo določena vprašanja, pa smo se z župani dogovorili, da zahtevke damo nekoliko na stran in jih bomo reševali na koncu. Naš cilj je namreč, da vse občine čim prej dobijo največji del sredstev za največje račune, da s tem zagotovimo likvidnost občin in pa tudi, da občine lahko poplačajo svoje izvajalce,« je dejal prvi mož uprave za zaščito in reševanje.

Glede poplačila intervencijskih strokov enotam za zaščito in reševanje je dejal, da je država za avgustovske poplave namenila več kot enajst milijonov evrov. Na upravi so pripravili pogodbe za Gasilsko zvezo Slovenije, Združenje poklicnih gasilcev, Gasilsko brigado Ljubljana, Rdeči križ, Gorsko reševalno službo, Jamarsko reševalno službo, Podvodno reševalno službo ter zvezo tabornikov oziroma zvezo skavtov. Vse pogodbe so z njihove strani že podpisane in posredovane omenjenim krovnim organizacijam, te pa bodo zdaj sredstva posredovala naprej.

Ni pa mogel Behin napovedati, kdaj bodo do denarja prišli ljudje, ki so utrpeli veliko škodo in jo prijavili v sistemu Ajda. Za ta del denarja je namreč po njegovih besedah odgovorno ministrstvo za naravne vire in prostor, so pa ta sredstva po njihovih informacijah tudi že na računu ministrstva.

Kar se tiče popisa škode na kmetijah, pa gre po njegovih besedah za dvojni popis. V sistem Ajda je potrebno vnesti popis škode na kmetijskih objektih in infrastrukturi, medtem ko bo škodo na pridelkih potrebno popisati posebej in bo ta povrnjena preko kmetijskega ministrstva, je pojasnil.