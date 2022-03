Kako samooskrbni s hrano smo v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

V mirnih časih so samopreskrbo mnogi označevali kot populistično mantro. Zdaj, ko vojna v največji svetovni žitnici vstopa v 26. dan in hkrati narašča negotovost ukrajinske letine, je tema vse bolj aktualna. Slovenija je samopreskrbna pri skoraj vseh živalskih proizvodih, od uvoza smo močno odvisni pri rastlinskih pridelkih. Še bolj kot Evropa so pomanjkanju hrane izpostavljeni revni deli sveta.

Je skrb pred pomanjkanjem hrane upravičena in kakšna je raven samopreskrbe Slovenije? Koliko hrane pridelamo v Sloveniji? Se lahko kmetje še letos odzovejo na napovedano pomanjkanje? Lahko Slovenija zviša stopnjo samooskrbe s hrano?