Kako se je porabljal denar, zbran za Krisa

Zanimalo nas je, kako so bili porabljeni skoraj štirje milijoni evrov, kolikor so jih Slovenci jeseni 2019 zbrali za zdravljenje dečka Krisa. Ob čakanju na poročilo smo se vprašali, kako je pravzaprav poskrbljeno za nadzor nad porabo denarja, ki ga posamezniki donirajo določenim društvom in humanitarnim organizacijam. Ugotovili smo, da slabo; zunanjega in neodvisnega nadzora v praksi skoraj ni, pa čeprav si ga društva – tudi Palčica Pomagalčica, ki je zbirala denar za Krisa – želijo. Ni pa povsem jasno, kdo bi ga, poleg Računskega sodišče za javna sredstva, še lahko izvajal. Dobrodelnost je spolzek teren: »Hitro se lahko izrodi v najbolj eleganten način pranja denarja.«