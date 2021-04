Kandidat Boruta Pahorja za ustavnega sodnika je Janez Kranjc

Izr. član SAZU, zasl. prof. dr. dr. h.c. Janez Kranjc, univ. dipl. prav. Janez Kranjc je dr. pravnih znanosti, zaslužni profesor za rimsko pravo in pravno zgodovino na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter za nemško pravno terminologijo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.



Na fakulteti in univerzi je opravljal različne funkcije. Dva mandata je bil prodekan in tri mandate dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Več mandatov je bil predsednik statutarne komisije in član senata Univerze v Ljubljani. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani že od ustanovitve leta 1994 vodi Mednarodni forum. Trenutno je na Univerzi v Ljubljani predsednik komisije za etična vprašanja.

Že v tretje pa predsednik republike izbira kandidata, ki bi na tajnem glasovanju lahko zbral absolutno večino – torej vsaj 46 poslanskih glasov – in nadomestil ustavno sodnicoki se ji je mandat iztekel 14. julija lani. Spodletelo mu je že s predlogomin. Kljub ponovljenem razpisu pa je tokrat že jasno, da ne bo predlagal nikogar od peterice (in) prijavljenih. K možnosti kandidiranja je prof. dr. Kranjca povabil predsednik republike in pri tem uporabil zakonsko določbo, da h kandidaturi lahko nagovori kandidata izven javnega poziva. Tako je ravnal tudi v primeru akademika prof. dr. Pavčnika in sedanjega predsednika ustavnega sodišča prof. dr. Kneza. FOTO: Vukelič Ljubo/Delo Vodjem poslanskih skupin je prejšnji mesec predstavil možni kandidaturi generalnega sekretarja na ustavnem sodiščuin višjega sodnika, a so bili do podpore enemu in drugemu poslanci zadržani. Zato zdaj predsednik republike kot kandidata za ustavnega sodnika predlaga, zaslužnega profesorja na ljubljanski in mariborski pravni fakulteti ter izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. S predlogom njegovega imenovanja pa naj ne bi hitel, saj mandata pred oktobrom tega leta zaradi drugih obveznosti tega položaja ne more prevzeti. V državnem zboru zato morebitne obravnave njegove kandidature v tem mesecu še ni mogoče pričakovati.Predsednik republike načrtuje posvetovanja z vodji poslanskih skupin predvidoma konec prihodnjega tedna, že zdaj pa naši sogovorniki v parlamentarnih vrstah napovedujejo, da si zaradi svojih nazorskih stališč Kranjc najverjetneje ne more obetati podpore med bolj levo usmerjenimi poslanci.Tudi kandidata za sodnika Sodišča Evropske unije bo predsednik republike predlagal predvidoma v mesecu maju, pri čemer je najverjetnejši kandidat za sodnika Sodišča EU obstoječi sodnik, saj jeod kandidature odstopila.