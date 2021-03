Karl Erjavec odhaja, izstopa tudi iz stranke

»Na kongresu lani sem dejal, da bom član Desusa, dokler bom živ, a v tem času se je toliko stvari spremenilo, da po 15 letih to ni več ista stranka,« je v izjavi za medije povedalin nadaljeval, da to ni več stranka, ki bi se zavzemala za neke vrednote, ampak gre za stranko posameznikov, ki se zavzemajo za parcialne interese in so zato pripravljeni izdati tudi program stranke.»Veste, da sem bil pozvan, naj se vrnem kot predsednik stranke Desusa v lanskem letu po hudih pripetijah in nezadovoljstvu z nekdanjo predsednico Desusa. To nalogo sem prevzel predvsem zato, da bi stranko konsolidiral, da bi jo rešil. Vendar so zadnji dogodki pokazali, da je stranka tako razklana, da jo je nemogoče rešiti,« je še dejal Erjavec in opomnil, da je razklanost prisotna tako v poslanski skupini kot na terenu. Ključno pa je po njegovem tudi vprašanje, kakšna je sploh pozicija stranke Desus: je to v vladi ali opoziciji? »Logično bi bilo, da če gre stranka v opozicijo, nima več članov v vladi,« je Erjavec še opozoril na položaj kmetijskega ministraOb Erjavcu je sicer odstopila tudi podpredsednica strankeŠpekulacije o najverjetnejšem odstopu Erjavca so zakrožile že pred začetkom seje sveta stranke, stranko pa naj bi do volilnega kongresa vodil podpredsednikZa Delo je Balažek povedal, da ni jasno, kaj bo prineslo popoldne, ter da na tako težko vprašanje, ali bi bil pripravljen začasno voditi stranko, v tem trenutku ne more odgovoriti. »Prevečkrat smo skočili v prazen bazen, stvari je treba dobro premisliti,« je bil slikovit podpredsednik Desusa.Uradno je na dnevnem redu svet stranke sicer razprava o nadaljnjih korakih stranke po neuspeli konstruktivni nezaupnici s kandidaturo predsednika Karla Erjavca za predsednika vlade, ki je niso podprli niti vsi poslanci Desusa. Tudi znotraj sveta stranke naj bi bili močno razdeljeni glede prihodnjega delovanja stranke.Kakšna bo usoda predsednika, se je ugibalo že nekaj dni, zlasti so se ugibanja okrepila po tem, ko je v javnost prišla informacija, da si je poiskal novo službo v gospodarstvu, v kranjskem Iskratelu. Erjavec se je zatem zavil v molk. Pred današnjim svetom stranke se je ugibalo tudi, ali bi se lahko pojavili pozivi k njegovemu odstopu ali h glasovanju o zaupnici. Glede na razmerje sil v svetu stranke sicer ni mogoče pričakovati, da bi bila Erjavcu izglasovana nezaupnica, čeprav bo – če bo na seji predlog za razširitev dnevnega reda s točko glasovanja o nezaupnici Erjavcu dan – predsednik svetapredlog dal na glasovanje, je povedal za STA.Svet Desusa naj bi danes sicer odločal tudi o Erjavčevem predlogu, da za novega generalnega sekretarja stranke namestoimenujejo, glavnega terenskega operativca pri rušenju nekdanje predsednice