Kdo bo dobil nove Michelinove zvezdice?

Slavnostna podelitev Michelinovih zvezdic najboljšim restavracijam in chefom na Ljubljanskem gradu junija 2020. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Po tem, ko je lani vsa (kulinarična) javnost z navdušenjem pričakovala prvo podelitev Michelinovih zvezdic – slovenski gostinci in turistični delavci so si namreč že leta prizadevali, da bi rdeča biblija prišla tudi k nam – bo danes svetovno znani kulinarični vodnik Michelin že drugič razglasil prejemnike nagrad, najbolj zaželenih zvezdic, v Sloveniji. Prihaja namreč nova izdaja vodnika Michelin Guide Slovenia za leto 2021.Slovenija je bila lani z rezultatom ocenjevanja zelo zadovoljna. Sicer se naša država po številu zvezdic na prebivalca uvršča na 14. mesto. Na prvem mestu je Japonska, sledi ji Luksemburg, na tretjem mestu pa je Švica.Hiša Franko s kuharsko mojstrico ki so jo pred tednom dni na izboru Best Chef Awards na lestvici Top100 postavili na sedmo mesto , se je tako lahko leto dni kot prva restavracija v regiji ponašala z dvema Michelinovima zvezdicama. Po eno zvezdico so prejele Gostilna pri Lojzetu s, Dam z, Hiša Denk z, Atelje zin Vila Podvin zVendar zvezdice niso edina nagrada, ki jo podeljuje Michelin. Devet restavracij je tako lani prejelo nagrado Bib Gourmand za izredno kulinariko po dostopnih cenah, v vodnik pa se je uvrstilo še 37 restavracij z znakom krožnik (plate). Gre za restavracije, ki jih Michelinovi inšpektorji priporočajo za dober obrok zaradi svežih sestavin ter skrbne priprave. Šest restavracij in kuharskih mojstrov pa je prejelo še posebno trajnostno nagrado.Kdo bo nagrade prejel letos, pri Michelinu še skrbno skrivajo. Objavo, ki bo razkrila, kdo je mednarodne inšpektorje najbolj navdušil tokrat, je pričakovati v dopoldanskem času. Marsikdo sicer misli, da je Hiša Franko – v karantenskem letu, ko so imeli čas za premišljevanje, so naredili velike strukturne korake v tem, kako izdelani so vsi elementi zgodbe, ki jo gost dobi – godna za tri zvezdice.