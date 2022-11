Predsedniška tekma: bolje kaže Nataši Pirc Musar

Ob 19. uri se je po državi zaprlo več kot 3000 volišč, na katerih so volivci v drugem krogu predsedniških volitev izbirali med kandidatoma Anžetom Logarjem in Natašo Pirc Musar. Kmalu bo znano, kdo bo na najvišjem položaju v državi kot peti predsednik oz. predsednica v prihodnjem petletnem mandatu nasledil odhajajočega predsednika Boruta Pahorja.

20.05 Po več kot polovici

Po 55,52 odstotka preštetih glasovnic ima Nataša Pirc Musar 54,18 odstotka, Anže Logar pa 45,82 odstotka.

Po 41,9 odstotka preštetih glasovnic ima Nataša Pirc Musar 54,36 odstotka, Anže Logar pa 45,64 odstotka.

Po 31,89 odstotka preštetih glasovnic ima Nataša Pirc Musar 54,11 odstotka, Anže Logar pa 45,89 odstotka.

Po 22,52 odstotka preštetih glasovnic ima Nataša Pirc Musar 54,09 odstotka, Anže Logar pa 45,91 odstotka.

Po 14,12 odstotka preštetih glasovnic ima Nataša Pirc Musar 53,52 odstotka, Anže Logar pa 46,48 odstotka.

Po 7,7 odstotka preštetih glasovnic ima Nataša Pirc Musar 53,39 odstotka, Anže Logar pa 46,61 odstotka.

19.24 Logar: Rezultat bo pokazal, kako pomembno je za Slovence govoriti o pozitivnih temah za prihodnost

Kandidat za predsednika republike Anže Logar in njegovi podporniki rezultate drugega kroga volitev pričakujejo v lokalu v središču Ljubljane. Logar je kampanjo ocenil kot naporno, a vsebinsko. Meni, da bo rezultat volitev pokazal, kako pomembno je za državljane govoriti o pozitivnih temah za prihodnost, kar je sicer bil poudarek njegove kampanje. »To je bila kampanja za,« je Logar izpostavil v prvi izjavi za medije tik po zaprtju volišč. Kot je dejal, je s s štabom kampanjo oblikoval v smeri predstavljanja pozitivnega za prihodnji razvoj Slovenije.

»Rezultat volitev bo pokazal, kako pomembno je za Slovenke in Slovence, za državljanke in državljane, govoriti o pozitivnih temah za prihodnost, za Slovenijo. Sodelujemo za prihodnost ni samo slogan, ampak je tudi način, po katerem sam kot politik razmišljam ter sem in bom deloval naprej. Pričakujem, da bo ta koncept tudi danes zmagovit,« je dejal.

Tudi tokrat so Logar in njegova ožja ekipa v štabu v enem od ljubljanskih lokalov umaknjeni od kamer in novinarjev, predsedniških kandidat se je pred novinarji pomudil samo za prvo izjavo.

19.19 Pirc Musarjeva v polnem volilnem štabu pričakuje zmago

Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar izide volitev skupaj s podporniki pričakuje v Ruski dači v ljubljanskih Gameljnah. Vzdušje je že pred začetkom štetja glasov bučno in v pričakovanju zmage, v štabu pričakujejo več kot 150 gostov. »Pričakujem zmago. Prepričana sem, da so ljudje prepoznali vrednote, ki jih zagovarjam,« je dejala kandidatka.

V polnem štabu Pirc Musarjeve izide današnjega glasovanja pričakujejo ob obloženih mizah in živi glasbi, za katero skrbijo New Swing Quartet in Duo harmonik. V štabu so se zbrali družinski člani, prijatelji in drugi podporniki Pirc Musarjeve. Med njimi je opaziti tudi nekaj poslancev Gibanja svoboda, ki je pred volitvami v drugem krogu podprlo kandidatko, po pričakovanjih naj bi se jim pridružila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Prav tako so v štabu predstavniki Piratske stranke. Pirc Musarjevo so sicer že pred prvim krogom podprli tudi v Stranki mladih - Zeleni Evrope, pred drugim krogom pa tudi SD, a vidnejših članov SD za zdaj ni opaziti.

Pirc Musarjevo, ki je v štab prišla nekaj pred 19. uro, so zbrani pozdravili z aplavzom.

19.00 Mandat bo nastopil 23. decembra

Prvi delni neuradni izidi bodo znani po 19.30, volja volivcev pa bo po napovedih predsednika Državne volilne komisije (DVK) Petra Goloba predvidoma znana okoli 21. ure ali morda malo prej. Predsedniška kandidata bosta rezultate pričakala v svojih volilnih štabih, nato pa se po pričakovanjih preselila v medijsko središče na Gospodarskem razstavišču.

Današnji izidi sicer še ne bodo končni, saj bodo morali prišteti še glasovnice, ki bodo prispele po pošti, a bodo najverjetneje že pokazali jasno sliko, kako so se odločili volivci. Tako bo znano, ali bo aktualnega predsednika republike Pahorja nasledil predsednik ali predsednica.

Novoizvoljeni predsednik bo mandat nastopil 23. decembra, ko funkcija poteče aktualnemu predsedniku Pahorju.