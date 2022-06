Kdo so poslovni liderji leta 2023?

Mladi predstavniki ameriške gospodarske zbornice AmCham Slovenija so v okviru izbora poslovnega liderja in liderke leta 2023 na zmagovalni oder poslovnega liderstva postavili Blaža Brodnjaka, Enza Smrekarja, Alešo Mižigoj in Ano Petrič.

Naziv podeljujejo tistim, ki so s svojim vodenjem dober primer vzorništva in kulture dialoga ter prek svojega delovanja spodbujajo nujne spremembe v poslovnem svetu in družbi.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v AmChamu, predsednik uprave NLB Brodnjak »Slovenijo v bančnem pogledu postavlja nazaj na zemljevid razvite Evrope«. »To bistveno prispeva tudi k bonitetnim ocenam Slovenije in njenega gospodarstva, tako da investitorji Slovenijo ocenjujejo kot potencial za naložbe, čeprav je ovir še veliko,« so utemeljili.

Podpredsednik za delikatesne namaze, Donat Mg in internacionalizacijo v Atlantic Grupi Smrekar po navedbah AmChama »s svojim znanjem, odločnostjo, strateškimi pogledi in praktičnimi znanji ter izjemnim občutkom za vodenje, motivacijo, marketing, prodajo in z osredotočenostjo na kupca pomembno vpliva na odlične rezultate podjetja, ki ga vodi«. Z vodenjem Smučarske zveze Slovenije dokazuje, da je družbena odgovornost poslovnega liderja tudi to, da s svojim znanjem in vplivom pomaga razvijati tudi druge segmente družbe.

Predsednica uprave Medexa Aleša Mižigoj je medtem s svojo aktivno vlogo v slovenskem menedžmentu pripomogla k večji vlogi voditeljic v slovenskem gospodarstvu, poleg tega ima pomembno vlogo, da je država aktivirala svetovni dan čebel, so navedli v Amchamu.

Direktorica Centra starejših Notranje Gorice Ana Petrič pa »si ob svojem direktorovanju vzame čas, da sama pelje na izlet stanovalce s starim hroščem kabrioletom in še preko mnogo drugih aktivnosti pomaga in razveseljuje stanovalce ter tako aktivno ustvarja občutek skupnosti«. S takimi idejami in dejanji po navedbah zbornice poskrbi, da so stanovalci kljub svojim letom deležni vedno novih prigod in se imajo lepo.

V AmCham Slovenija so iniciativo poslovni lider in poslovna liderka leta na predlog mladih iz platforme AmCham Young predstavili lani v sklopu AmCham Business Leaders Cluba.

Naziv podeljujejo tistim, ki so s svojim vodenjem dober primer vzorništva in kulture dialoga ter prek svojega delovanja spodbujajo nujne spremembe v poslovnem voditeljstvu in družbi. Ob prejemu naziva dajo zavezo, da si bodo še naprej prizadevali za potrebne spremembe in da bodo vzor tudi za naslednje generacije.