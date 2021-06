Kje se je izgubila sredina Mateja Tonina

V nadaljevanju preberite:

Sredinskost, ki so jo pred dvema letoma v NSi zapisali v svoj temeljni program, po vstopu v vlado Janeza Janše v stranki pod vodstvom Mateja Tonina vse manj izpostavljajo oziroma si jo vse bolj razlagajo po svoje. »Ni dovolj, da se proglasiš za nekaj, pa avtomatično to kar postaneš. Svoji usmeritvi moraš najprej prilagoditi program in nato delovanje,« komentira profesor politologije na fakulteti za družbene vede Miro Haček.Preverite, kje se je s sredinskostjo NSi zapletlo in pojasnila sogovornikov iz NSi. Javnomnenjska podpora jih (še) ne skrbi.