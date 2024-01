Klical v bolnišnico in grozil, da bo vse postrelil

Iz Splošne bolnišnice Celje so sporočili, da se je ta konec tedna v njihovem pediatričnem urgentnem centru zgodil varnostni incident, ki je pretresel zaposlene in otroke, ki so mu bili priča v čakalnici.

Spremljevalca bolnega otroka je po navedbah bolnišnice čakanje tako razburilo, da je z brco v vrata nasilno vstopil v ambulanto pediatričnega urgentnega centra, kričal na osebje in zahteval takojšnjo obravnavo otroka. »Ko je osebje na pomoč poklicalo varnostno službo, je gospod skupaj z družino zapustil bolnišnico in ga ob prihodu varnostnika ni bilo več v čakalnici,« so zapisali v bolnišnici.

Z jeznim spremljevalcem so se soočili kasneje še po telefonu. Kot so v bolnišnici zapisali v sporočilu za javnost, je namreč kasneje poklical v ambulanto in zahteval, da ga pokličejo, ko bo otrok ob prihodu v bolnišnico takoj obravnavan: »Ko mu je osebje povedalo, da bo otrok ob prihodu v bolnišnico ponovno triažiran in obravnavan v skladu s stopnjo nujnosti, je zagrozil, da bo prišel v bolnišnico in vse postrelil. Osebje je o klicu poročalo naši varnostni službi, ki je ukrepala v skladu s protokoli. Zaradi dogodka so številni zaposleni, ki delajo na najbolj izpostavljenih deloviščih, ves čas dostopnih prebivalcem naše regije, pretreseni in zaskrbljeni.«

Kot so še zapisali v bolnišnici, je pediatrični urgentni center odprt 24 ur na dan, sedem dni v tednu in je namenjen obravnavi nujnih stanj otrok do 18. leta. Tja jih napotujejo zdravniki iz primarnega nivoja, tudi iz drugih regij, veliko pa jih pride tudi samih, brez napotnice: »Zaradi velike dostopnosti se zgodi, da starši, kljub dežurni službi v domačem zdravstvenem domu, vozijo otroke več deset kilometrov daleč v pediatrični urgentni center, kjer posledično nastaja velika gneča. S tem se podaljša obravnava vseh otrok. Velika večina, od 75 do 90 odstotkov obravnav, je nenujnih.«

V Splošni bolnišnici Celje so ponovno opozorili, da bi se morali v delo pediatričnega urgentnega centra vključevati »pediatri iz primarnega nivoja zdravstvenega varstva celjske regije, saj gre za delo v urgentni službi, ki bi ga moral opravljati vsak zdravnik ob svojem rednem delu (razen zakonskih izjem). Trenutne razmere pa so popolnoma drugačne.

V delo v pediatričnem urgentnem centru se vključujejo specialisti in specializanti naše bolnišnice ter nekaj specialistov in specializantov iz mariborske regije, in ob takšnih pogojih ekip v času povečanega obiska ni mogoče krepiti.«

Dodali so še, da vzrok za ta incident ni stavka zdravnikov, saj so otroci zaščitena skupina pacientov in vse pediatrične obravnave nemoteno izvajajo.