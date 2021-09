Klicali bodo paciente, ki čakajo predolgo

Odstopa od pogodbe

Minister za zdravje Janez Poklukar se je včeraj odzval na predlog strokovne skupine za obvladovanje covida-19, ki je predlagala uvedbo pogoja PC (preboleli in cepljeni) za vse državljane od faze, ko bi bili zapolnjeni dve tretjini razpoložljivih intenzivnih postelj za bolnike s covidom-19, kar je približno 150. »Če bo treba, bomo sledili predlogu,« je napovedal. STA

Vsi, ki so 23. julija letos nedopustno dolgo čakali na eno od 31 izbranih zdravstvenih storitev, utegnete kmalu prejeti klic iz klicnega centra Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Predlagali vam bodo, da storitev opravite pri izvajalcu, ki se je v nacionalnem razpisu ponudil, da jo lahko hitro izvede. Ker to ne bo nujno ta, pri katerem čakate, jih lahko tudi zavrnete, a bo v tem primeru minilo še veliko časa, da pridete na vrsto.Če na operacijo kolka v ljubljanskem UKC morda čakate že dve leti in vam bodo ponudili, da jo že oktobra lahko opravite v Valdoltri, verjetno ne boste oklevali. Sploh če se zavedate, da se bodo čakalne dobe zaradi epidemije covida-19 le še podaljšale. Po podatkih bolnišnic, ki jih je včeraj predstavil minister za zdravje, bo zaradi zagotavljanja kadra za oddelke s covidom-19 samo ta teden odpovedanih 589 operativnih posegov v hospitalnem delu, 175 ambulantnih operativnih posegov in 5824 specialističnih ambulantnih obravnav. Prav tako bo ta teden izostalo 6792 dni akutne bolnišnične obravnave in 1072 dni neakutne bolnišnične obravnave.Z nacionalnim razpisom za izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev se torej želijo popraviti določene krivice za nazaj, a vprašanje je, v kakšnem obsegu jim bo to, prav zaradi epidemije, uspelo., vršilec dolžnosti strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto (zmagovalke razpisa glede na sredstva, ki jih bo lahko pridobila z dodatno opravljenimi storitvami), je javno že povedal, da nekaterih storitev verjetno letos ne bodo mogli opraviti. Dva izvajalca, ki sta tudi bila uspešna na razpisu, sta od pogodbe z ministrstvom odstopila, trije izvajalci pa pogodb še niso podpisali, a naj bi jih prihodnji teden.Zanimalo nas je, ali bodo v takih primerih možnosti dobili zasebni izvajalci oziroma vsi tisti, ki storitve lahko izvedejo letos? Pri izboru so namreč imeli prednost javni izvajalci, sledili so koncesionarji, najnižje na prednostni lestvici pa so bili zasebniki. Upoštevali pa naj bi tudi časovni okvir; prednost je namreč imel tisti, ki je v razpisu navedel, da bo več storitev lahko opravil še letos.Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da razpis dopušča, da se program med izvajalci tudi prestrukturira. Ta možnost je predvidena predvsem zaradi nejasnih razmer s covidom-19: »Nacionalni center, ki ga imenuje ministrstvo, bo spremljal izvajanje razpisa, in če kateremu od izvajalcev ne bo uspelo izvesti predvidenega programa, bo ta program prenesel k izvajalcu, ki ima proste kapacitete in je prijavljen na razpis.« Če bolnišnicam za covid-19 ne bi uspelo uresničiti programa, bo po treh mesecih izveden pregled stanja in prestrukturiranje k izvajalcem, ki imajo proste kapacitete, je zatrdil tudi minister Poklukar. Prihodnji teden gre torej zares; začenja se intenzivna implementacija razpisa. Klicni center Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo začel klicati osebe s seznama čakajočih bolnikov, ki so 23. julija letos nedopustno dolgo čakali na izbrano zdravstveno storitev.Spomnimo, na razpisu je bilo izbranih 62 izvajalcev, ki naj bi skupaj opravili 18.963 v vrednosti dobrih 18 milijonov evrov.