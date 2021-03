Kljub kritikam v SMC je pričakovati obstanek Simone Kustec

V nadaljevanju preberite:

Pred poslanci se bo danes morala zagovarjati šolska ministrica Simona Kustec. Po ministru Alešu Hojsu, Zdravku Počivalšku in nekdanji ministrici Aleksandri Pivec četrta v tej vladi, ki jo je doletela interpelacija. Njej bosta sledila še minister za delo Janez Cigler Kralj in kulturni minister Vasko Simoniti. V koaliciji pravijo, da gre le za oviranje in poskuse rušenja. V opoziciji pa so prepričani v upravičenost interpelacij in vsaj v primeru Kustečeve se z njimi strinja nekaj več kot polovica vprašanih v anketi Mediane za Delo.