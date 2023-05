Koalicija in SDS s podobnimi predlogi štipendiranja

Koalicijske Gibanje Svoboda, SD in Levica so pripravile predlog novele zakona o štipendiranju, s katero bi omogočili hkratno prejemanje Zosisove in državne štipendije. Predlagane spremembe bi začele veljati s šolskim letom 2024/2025. Enako rešitev so sicer marca predlagali tudi v SDS, njihov zakonski predlog danes obravnava matični odbor DZ.

S predlogom novele zakona koalicijski partnerji izpolnjujejo eno izmed obljub, zapisanih tudi v koalicijski pogodbi, so na današnji novinarski konferenci poudarili predstavniki koalicijskih poslanskih skupin Miha Kordiš (Levica), Sara Žibrat (Svoboda) in Damijan Zrim (SD).

»Študentje, ki prihajajo iz deprivilegiranih okolij, iz revnih delavskih družin, sočasno pa beležijo dobre, nadpovprečne rezultate, bodo tako prejemali hkrati državno kot tudi Zoisovo štipendijo,« je ključno rešitev predloga novele povzel Kordiš. V primeru združitve obeh štipendij bi tako lahko posamezniki, upoštevajoč še posamezne dodatke, dobili tudi okoli 400 evrov na mesec, je navedel.

Po njegovih besedah si želijo predlog čim prej pripeljati skozi parlamentarno proceduro, da bi lahko predlagane spremembe začele v šolskem oziroma študijskem letu 2024/2025. Pri tem je zatrdil tudi, da so finančna sredstva za tak predlog zagotovljena v proračunu.

Možnost hkratnega prejemanja obeh štipendij sicer predlagajo tudi v opozicijski SDS. Predlog novele zakona o štipendiranju so pripravili v začetku marca, prav danes pa ga obravnava odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Poleg tega v noveli predlagajo tudi povišanje osnove štipendije, ki je namenjena deficitarnim, torej najbolj iskanim oziroma zaželenim poklicem v naši državi.

Prav na tej točki pa koalicijski poslanci vidijo ključno razliko z njihovim predlogom novele in razlog, da so pripravili svoj predlog novele. Kot je pri tem dejal Kordiš, na področje štipendiranja deficitarnih poklicev ne posegajo, ker je to vprašanje »zelo mejno z vidika dejanske družbene koristnosti«.

»Opozicija sicer dobro bere naše koalicijske zaveze, malo manj pa pripravlja zakonske rešitve,« pa je dejala poslanka Svobode Žibratova. Popravki, ki so jih vnesli v koalicijski predlog novele, tako po njenih besedah med drugim preprečujejo možnost podvajanja izplačila dodatkov, kot sta dodatek za bivanje in dodatek za posebne potrebe. Da predlog novele prinaša nomotehnične popravke, s katerimi da bodo odpravili anomalije iz zakonskega predloga SDS, je zatrdil tudi poslanec SD Zrim.