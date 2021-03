Koalicija vložila predlog za razrešitev Igorja Zorčiča

»Glede na to, da se je 26. marca 2021 spremenila sestava koalicijske skupine SMC, katere član ni več dosedanji predsednik državnega zbora Igor Zorčič, in je javno napovedano oblikovanje nove poslanske skupine, ki ne bo del koalicije, zato predlagamo njegovo razrešitev,« so med drugim v koaliciji zapisali v predlogu za njegovo razrešitvijo. Predlagajo, da državni zbor o tem odloča na izredni seji v torek.



Za uspeh njihovega predloga je na tajnem glasovanju potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov, kar pomeni, da bodo glasove manjšinski koaliciji, ki šteje 38 poslancev, morali prispevati tudi poslanci SNS, Desusa in pa tudi vsaj eden od manjšinskih poslancev.



Kandidat za novega predsednika državnega zbora bo skladno z nedeljskim koalicijskim dogovorom Jožef Horvat iz NSi.

